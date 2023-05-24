تحركات برلمانية بعد هروب أحمد بغدودة .. نواب : اقتراح بـ إلغاء ضريبة كسب العمل على أبطال الألعاب الفردية

تحركات برلمانية جادة بعد واقعة هروب بطل المصارعة أحمد بغدودة

برلماني يتقدم باقتراح برغبة لإلغاء ضريبة كسب العمل ورسم التنمية على أبطال الألعاب الفردية

تحرك برلماني بشأن هروب بطل المصارعة أحمد بغدودة من بعثة المنتخب في تونس



أثارت واقعة اختفاء أحمد فؤاد بغدودة نجم مصر في المصارعة الرومانية وهروبه عقب مشاركته ببطولة أفريقيا التي أقيمت في تونس وتحديدًا في مدينة الحمامات، تساؤلات عدة، عن دوافع قيامه بهذا الأمر والأمور التي أدت في النهاية الى ارتكابه هذه الواقعة.

دفعت هذه الواقعة أعضاء مجلس النواب، في استخدام أدواتهم البرلمانية، مطالبين بفتح تحقيق موسع فيه من خلال وزارة الشباب والرياضة للوقوف على أسباب ومجريات موضوع اللاعب المصري احمد بغدودة، خاصة أن هذا النوع من الوقائع من شأنه الإضرار بالرياضة المصرية.

وتقدم النائب احمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بطلب إحاطة بشأن ما اثير على مواقع التواصل الاجتماعي عن هروب بطل المصارعة أحمد فؤاد بغدودة من بعثة المنتخب المصري في تونس، حيث أوضح أن هناك أخبار تناقلها رواد السوشيال ميديا من شأنها أن تضر بالرياضة المصرية.

تداولت أخبار عن هروب واختفاء لاعب منتخب مصر للمصارعة ، بعد تحقيقه الميدالية الفضية خلال مشاركته في بطولة إفريقيا اللاعب أحمد فؤاد بغدودة من بعثة المنتخب المصري في تونس، حيث فوجئت البعثة المصرية بغياب المصارع بغدودة في اليوم التالى من تتويجه بميدالية فضية في البطولة الإفريقية التي أُقيمت بتونس الأسبوع الماضي.

وأكمل عضو مجلس النواب فى بيان صحفى له ، أنه تداول بعض المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعي اخبارا لا نعلم مدي صحتها بشأن تحصيل 14 ألف جنيه ضرائب من أصل مكافأة قدرها 16 ألف جنيه من لاعب منتخب المصارعة المصري أحمد فؤاد بغدوده، وهي اخبار لو صحت لكان من شأنها اثارة البلبلة في الشارع الرياضى.

وأضاف: كما أن هناك أخبارا أخرى متداولة بشأن سفر اللاعب الى فرنسا وانضمامه إلى منتخب فرنسا ، وأن الجانب المصري اتخذ كل الإجراءات القانونية لاستعادة الرياضي ومنعه من تمثيل علم آخر، عبر الاتصال بسفارة مصر بتونس وفرنسا، وإخطار الاتحاد الدولي للمصارعة بالحادثة.

وهناك اخبار أخرى بشأن مسؤولية رئيس البعثة المصرية لعدم حجزه جوازات سفر الرياضيين عند الوصول إلى تونس، وهو ما سهّل عملية مغادرة اللاعب ولم يكشف المسؤولون المصريون أسباب هروب المصارع.

وتابع: واقعة هروب الرياضيين المصريين التي تكررت في الآونة الأخيرة، أعادت تسليط الضوء مجددا على مشاكل الاتحادات الرياضية في مصر، سواء في ما يتعلق بنقص التمويل أو انخفاض المرتبات.

وأضاف احمد مهني، أن هذا الامر يجب أن يتم فتح تحقيق موسع فيه من خلال وزارة الشباب والرياضة للوقوف على أسباب ومجريات موضوع اللاعب المصري احمد بغدودة.

وطالب النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، بإحالة الطلب الى لجنة الشباب والرياضة لاتخاذ اللازم بشأن التحقيق في موضوع هروب اللاعب احمد بغدودة من بعثة المنتخب المصري في تونس.

وتقدم النائب شحاته أبو زيد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، لإلغاء ضريبة كسب العمل ورسم تنمية موارد الدولة، عن أبطال الألعاب الفردية، وذلك بعد واقعة لاعب منتخب مصر للمصارعة أحمد فؤاد بغدودة.

وقال "شحاته"، في الاقتراح المقدم، إن الجميع فوجئ خلال الساعات الماضية بخبر هروب لاعب منتخب المصارعة، أحمد فؤاد بغدودة، بعد انتهاء بطولة إفريقيا للمصارعة بتونس، والتي فاز فيها بالميدالية الفضية، في مشهد متكررة وظاهرة تسطير على الرياضة الفردية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه من المعلوم أن صناعة بطل ليس بالأمر السهل الذي يحدث بين يومًا وليلة، أو بأن يترك الأمر هكذا دون إعداد ورعاية، بل يتطلب جهود مكثفة ورعاية مادية ومعنوية، حتى يكون لمنتخبات الألعاب الفردية، أبطال يمثلون مصر في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنه في معظم بلاد العالم، نرى كم الاهتمام الكبير الذي تحظى به المواهب وكم الدعم الذي تقدمه تلك الدول لهؤلاء الموهوبين حتى يكونوا أمام بطل أولمبي.

ولفت إلى تكرر ظاهرة هروب أبطال الألعاب الفردية، على مدار السنوات الأخيرة، وكان آخرهم لاعب منتخب مصر للمصارعة، أحمد فؤاد بغدودة.

ونوه بأن اللاعب أحمد فؤاد بغدود كان قد حصل على العديد من الميداليات، إلا أنه لا يتقاضى سوى 3000 جنيه من الاتحاد، وفقًا للبيان الصادر عن مصلحة الضرائب، وهو مرتب زهيد للغاية، لا يتناسب مطلقًا مع متطلبات صناعة بطل مصري في، والتي تعمل استراتيجية الدولة على دعمها من خلال المشروع القومي للموهبة وإعداد البطل الأولمبي.

وأشار إلى أنه رغم الراتب الزهيد الذي يتقاضاه اللاعب، إلا أنه يتم خصم منه 10% كضريبة و 3 % رسم تنمية موارد الدولة، وهذا يمثل ضغطًا كبيرًا على اللاعب، مطالبًا بالتدخل لدعم أبطال الألعاب الفردية، وإلغاء الضرائب والرسوم التي توقع عليهم، على أن يتحملها الاتحاد المختص باللعبة أو وزارة الشباب والرياضة.