جيش الاحتلال يعلن العثور على منصة إطلاق صواريخ قرب طولكرم

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إن قواته عثرت على مجسم لمنصة إطلاق صواريخ قرب طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن هناك تحقيقات حول من يقف وراء المحاولة ونشر توثيقه على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “قوة تابعة للجيش عثرت في وقت سابق اليوم على مجسم منصة لإطلاق صواريخ في قرية نزلة قرب طولكرم، وتم نقلها للفحص”.

وأشار إلى أن منصة إطلاق الصواريخ التي عثر عليها في طولكرم "وهمية"، وأن قوات كبيرة وصلت إلى مكان الحادث وتقوم بعمل مسح للمنطقة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الفحص الذي أجرته المنظومة الأمنية كشف إن "موقع الإطلاق بالقرب من مستوطنة شكيد لكن في هذه المرحلة لم يتم حتى الآن اعتقال أي مشتبه بهم.. لم تقع إصابات ولم تحدث أضرار”.

وبحسب الإعلام العبري، فقد كتب على الصفحة المعلقة على الصاروخ الوهمي أن القوى التي تقف وراء الاختبار هي قوات "لواء العياش" ، وأن الصاروخ من نوع قاسم 1".