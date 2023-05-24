عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال يعلن العثور على منصة إطلاق صواريخ قرب طولكرم

صورة للصاروخ متداولة
صورة للصاروخ متداولة في الإعلام العبري

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، إن قواته عثرت على مجسم لمنصة إطلاق صواريخ قرب طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، مشيرا إلى أن هناك تحقيقات حول من يقف وراء المحاولة ونشر توثيقه على مواقع التواصل الاجتماعي .

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “قوة تابعة للجيش عثرت في وقت سابق اليوم على مجسم منصة لإطلاق صواريخ في قرية نزلة قرب طولكرم، وتم نقلها للفحص”.

وأشار إلى أن منصة إطلاق الصواريخ التي عثر عليها في طولكرم "وهمية"، وأن قوات كبيرة وصلت إلى مكان الحادث وتقوم بعمل مسح للمنطقة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الفحص الذي أجرته المنظومة الأمنية كشف إن "موقع الإطلاق بالقرب من مستوطنة شكيد لكن في هذه المرحلة لم يتم حتى الآن اعتقال أي مشتبه بهم.. لم تقع إصابات ولم تحدث أضرار”.

وبحسب الإعلام العبري، فقد كتب على الصفحة المعلقة على الصاروخ الوهمي أن القوى التي تقف وراء الاختبار هي قوات "لواء العياش" ، وأن الصاروخ من نوع  قاسم 1".

جيش الاحتلال الإسرائيلي منصة إطلاق صواريخ طولكرم الضفة الغربية المحتلة مستوطنة شكيد إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

هتضيع عمرك عشان 5 ثواني..حسام موافي يحذر من هذه العادات الخاطئة

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

وفاة مشرف نشاط أثناء المراقبة على امتحانات الإعدادية | ماذا حدث

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

بمليون دولار.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مغربي سوبر

ترشيحاتنا

عاجل | الخارجية: لم نغلق الباب أمام أي مفاوضات بشأن السد الإثيوبي

الخارجية توجه رسالة لـ إثيوبيا بشأن سد النهضة.. فيديو

احتجّوا على ضرائب | متمردون يخطفون 30 امرأة في الكاميرون

انخفاض حاد| مفاجأة مدوية عن أسعار الدواجن والبيض

أزمة سقف الدين.. رئيس النواب الأمريكي يرسل مفاوضيه لجولة جديدة بالبيت الأبيض

تشمل كافة السيناريوهات.. الخارجية ترد على ادعاءات بيان أثيوبي المضلل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نبيع ولا نشتري.. الغرف التجارية تجيب بعد إنخفاض أسعار الذهب (تفاصيل)

إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.. مصر تعيد اكتشاف كنوز الأرض باستخدام الأقمار الصناعية|جولة خاصة

تنبيه .. الإكثار من مشروب صحي شهير يسبب حصوات الكلى

7 حيل لتقوية النظر وحمايته من التدهور| اعملها لوبتفتح اللاب والموبايل كتير

فيديو

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

تحصيل وزارة الصحة مبالغ مالية من المواطنين | ما الحقيقة ؟

الصفقة تمت.. تفاصيل عرض حمدي فتحي للرحيل إلى الدوري القطري|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ