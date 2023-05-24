الصين وروسيا حلفاء ضد أمريكا.. تقرير يثبت التعاون الاقتصادي الضخم بين البلدين

اتفقت روسيا والصين على تعميق الاستثمار في الخدمات التجارية، وتعزيز الصادرات الزراعية و التعاون الرياضي ، ووقع ميخائيل ميشوستين، رئيس الوزراء الروسي، مجموعة من الاتفاقيات الثنائية في زيارة لبكين، حسبما أفادت “ذا جارديان”.

وزعمت الصين أنها وسيط محايد في الحرب في أوكرانيا ، لكن الصين وروسيا تقاربتا من بعضهما البعض منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا، والتقى المسئول الروسي بشي ورئيس الوزراء الصيني ، لي تشيانغ ، بعد أن دعا قادة مجموعة السبع روسيا والصين إلى أن تكونا أكثر شفافية بشأن ترساناتهما النووية.

وقال بن بلاند ، مدير برنامج آسيا والمحيط الهادئ في تشاتام هاوس ، إن تصريحات مجموعة السبع "أكدت على الانقسام الجيوسياسي العميق بين الصين وروسيا من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى".

وأخبر ميشوستين شي، أن موسكو وبكين ستقاومان محاولات الدول استخدام العقوبات "لفرض إرادتها"، مضيفا إن التجارة الثنائية قد تصل إلى 200 مليار دولار هذا العام ، ارتفاعًا من 190 مليار دولار في عام 2022.

ومن المتوقع أن ترتفع شحنات الطاقة الروسية إلى الصين بنسبة 40% هذا العام ، وفقًا لوكالة أنباء إنترفاكس الروسية.

وفي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ، وصلت التجارة بين البلدين إلى 53.8 مليار دولار، بزيادة تقارب 40% عن نفس الفترة من عام 2022.

وأضافت سلطات الجمارك الصينية هذا الشهر فلاديفوستوك الروسية إلى قائمة موانئ العبور الخاصة بها ، اعتبارًا من 1 يونيو.

وتعمقت الصداقة «بلا حدود» بين الصين وروسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا ، حيث تعتمد روسيا على الصين في الدعم الاقتصادي والسياسي.

وانتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ، ماو نينغ ، يوم الأربعاء خطط الناتو لفتح مكتب اتصال في اليابان، ويرى شي أن بوتين حليف ضد النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة ، وأشار إلى أن الصراع في أوكرانيا كان قد أثار على الأقل جزئيًا بسبب توسع الكتلة.