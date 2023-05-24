احتجّوا على ضرائب | متمردون يخطفون 30 امرأة في الكاميرون

أعلنت السلطات الحكومية في الكاميرون أن متمردين قاموا بخطف أكثر من 30 امرأة ، بعدما احتججن على انتهاكات وضرائب غير قانونية فرضت عليهن.

وقال مسئول في منطقة بابانكي : " اختُطفت النساء من بابانكي" وهي قرية زراعية في المنطقة الشمالية الغربية على طول الحدود مع نيجيريا، بينما تقوم الجماعات الانفصالية المسلحة في كثير من الأحيان بخطف مدنيين للمطالبة بالحصول على فدية.

وكانت قد اختتمت في العاصمة الكاميرونية ياوندي أعمال الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر والكاميرون والتي عقدت على مدار يومي 4 و5 مايو الجاري، برئاسة السفير د. محمد البدري مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية للوفد المصري، فيما ترأس الوفد الكاميروني خلال المشاورات Chimoun Oumarou سكرتير عام وزارة الخارجية الكاميرونية.

وشهدت المشاورات استعراض الأوجه المختلفة للعلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث سبل تطويرها، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وتشجيع الاستثمار في مختلف المجالات ومنها الصناعات التحويلية والصناعات الوسيطة، ومشروعات البنية التحتية التي تتمتع فيها مصر بخبرة كبيرة، فضلا عن التعاون في مجالي الصحة والدواء. وفي هذا السياق، استعرض السفير البدري المبادرات الرئاسية المصرية ذات الصلة، ومنها مبادرة علاج مليون أفريقي من فيروس سي استفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال، ومبادرة تقديم 30 مليون جرعة لقاح كورونا إلى الدول الأفريقية، كما تطرقت المباحثات إلى العلاقات في المجالين التعليمي والثقافي، وكيفية تعظيم الاستفادة من المنح الدراسية التي يقدمها كل من الأزهر الشريف ووزارة التعليم العالي للطلاب الكاميرونيين.