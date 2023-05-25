عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: تغليظ عقوبات التحرش يحمى الفتيات من ذئاب الشوارع

التحرش
التحرش

قالت عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التحرش هو عبارة عن إيذاء يلحق بالفتاة ويمكن أن يكون بدنيا أو لفظيا ولكن المشكلة تأتى فى التحرش الإلكتروني عبر البريد أو مواقع التواصل الاجتماعى فهو قد يكون عبر رسائل أو صور اكترونية فى منتهى الصعوبة قد يمس حياة الأنثى وقد يكون هناك فعل فاضح ولكن الكتروني و الانثى لا تستطيع أن تبوح بهذا الموضوع.

 

واكدت “الهوارى” لـ"صدى البلد"، أن هناك ضرورة لحماية بيانات المجنى عليهم لكى يكون هناك فرصة للفتيات الضحايا أن يبحن بكل ما في داخلهن بدون قلق او خوف عدم نشر أي تفاصيل من التي تبوح بها المجنى عليها أما التحرش غير الالكتروني قد يكون اغتصابا او هتك عرض او تحرشا لفظيا مباشرا وايضا لا تستطيع أن تبوح بكل ما فى تفاصيل الجريمة ولكن بوجود هذا قانون يحميه ويكون استجوابها في سرية تامة.

تغليظ عقوبة التحرش 

 

واشارت عضو مجلس النواب الى أن تغليظ عقوبة التحرش لتكون رادعة سوف تختفى ظاهرة التحرش نهائيا، مطالبة بضرورة توقيع عقوبات تصل 5 سنوات سجن و 50 ألف جنيه غرامة، وفي حالة العودة 7 سنوات و 70 ألف جنيه غرامة.

وتابعت النائبة حديثها:" تغليظ عقوبة التحرش يحمى الفتيات من ذئاب الشوارع".

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

ومن جانبها،قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أننا في احتياج ماس إلى إعداد تشريع لحماية الشهود والمبلغين لجريمة التحرش الجنسي بدافع تعديل نظرة المجتمع للضحية سواء كان رجل أو أمراه، وأننا في الوقت الراهن أمام مجموعة من المعطيات المستجدة على الواقع المصري، التي أصبح معها مسألة التحرش حالة حقيقية تستوجب التدخل السريع والفعال لمنع تحولها إلى ظاهرة عامة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

حان وقت الرحيل| صلاح ودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

جردها من ملابسها .. تطور مثير في اعتداء سائق على فتاة الساحل

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

ترشيحاتنا

كارثية .. قرار عاجل من الإسماعيلي بعد الخروج من كأس مصر على يد النجوم

تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 25-5-2023

بـ 2100 جنيه فقط..خصم رائع لا تفوته على موبايل شاومي

برلمانية: تغليظ عقوبات التحرش يحمى الفتيات من ذئاب الشوارع

خالد داغر يشيد بالمواهب المصرية .. ويؤكد : ينافسون على أكبر الجوائز

بايدن يعيّن الجنرال تشارلز براون رئيسًا لأركان الجيش الأمريكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد لتناول الخوخ| تعرف عليها

ليلياً خجولا .. اعتذار رسمي لطائر يثير جدلا وبناء لمنع لمسه

هاجس الإصابة بالأزمة القلبية .. كيف تواجهها؟

بأحد أماكن السهر .. محمود كهربا مع ساويرس في عيد ميلاد محمد رمضان

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ