برلمانية: تغليظ عقوبات التحرش يحمى الفتيات من ذئاب الشوارع

قالت عبلة الهوارى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن التحرش هو عبارة عن إيذاء يلحق بالفتاة ويمكن أن يكون بدنيا أو لفظيا ولكن المشكلة تأتى فى التحرش الإلكتروني عبر البريد أو مواقع التواصل الاجتماعى فهو قد يكون عبر رسائل أو صور اكترونية فى منتهى الصعوبة قد يمس حياة الأنثى وقد يكون هناك فعل فاضح ولكن الكتروني و الانثى لا تستطيع أن تبوح بهذا الموضوع.

واكدت “الهوارى” لـ"صدى البلد"، أن هناك ضرورة لحماية بيانات المجنى عليهم لكى يكون هناك فرصة للفتيات الضحايا أن يبحن بكل ما في داخلهن بدون قلق او خوف عدم نشر أي تفاصيل من التي تبوح بها المجنى عليها أما التحرش غير الالكتروني قد يكون اغتصابا او هتك عرض او تحرشا لفظيا مباشرا وايضا لا تستطيع أن تبوح بكل ما فى تفاصيل الجريمة ولكن بوجود هذا قانون يحميه ويكون استجوابها في سرية تامة.

تغليظ عقوبة التحرش

واشارت عضو مجلس النواب الى أن تغليظ عقوبة التحرش لتكون رادعة سوف تختفى ظاهرة التحرش نهائيا، مطالبة بضرورة توقيع عقوبات تصل 5 سنوات سجن و 50 ألف جنيه غرامة، وفي حالة العودة 7 سنوات و 70 ألف جنيه غرامة.

وتابعت النائبة حديثها:" تغليظ عقوبة التحرش يحمى الفتيات من ذئاب الشوارع".

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، خلال اجتماعها اليوم ، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بهدف تشديد العقوبات على جرائم التعرض للغير في مكان عام أو خاص والتحرش الجنسي والتنمر حال ارتكاب الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر.

ومن جانبها،قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أننا في احتياج ماس إلى إعداد تشريع لحماية الشهود والمبلغين لجريمة التحرش الجنسي بدافع تعديل نظرة المجتمع للضحية سواء كان رجل أو أمراه، وأننا في الوقت الراهن أمام مجموعة من المعطيات المستجدة على الواقع المصري، التي أصبح معها مسألة التحرش حالة حقيقية تستوجب التدخل السريع والفعال لمنع تحولها إلى ظاهرة عامة.