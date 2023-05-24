ضبط مخزن لاحتكار السلع الأساسية في حملة ببني سويف

أشرف اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، على حملة مكبرة شاركت فيها لجان حماية المستهلك والمرور على المجازر والمنشآت التي تزاول أنشطة باستخدام مواد خطرة بالمناطق الصناعية، واستهدفت متابعة الحالة العامة للأسواق والمحلات والتفتيش والرقابة على أماكن تداول السلع الغذائية والاستهلاكية والأنشطة التجارية ، وذلك من خلال المرور على المخابز البلدية ومحلات الجزار والهايبرات وعدد من المنشآت الصناعية.

أسفرت الحملة المشتركة عن ضبط مصنع يتم استخدامه "مخزن " لتخزين السلع الأساسية بغرض الاحتكار، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السكر والأرز والدقيق وزيت الطعام والعصائر والألبان وغيرها بدون فواتير، بهدف احتكارها وحجبها عن الأسواق، وقامت الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

ياتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت التجارية والصناعية على مستوى المحافظة، لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولة لاحتكار السلع الغذائية والأساسية، فضلًا عن فحص بيانات الصلاحية وسحب عينات لفحصها معمليًا، وذلك ضمن الخطة التي تنفذها المحافظة وبالتعاون مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والرقابية ذات الصلة

كما تم التحفظ على 750 كجم لحوم مجمدة منتهية الصلاحية ( دجاج ، كبدة ، برجر) وبدون بيانات دالة على مصدرها حيث تم تحرير المحاضر اللازمة تمهيداً لإحالتها لجهات التحقيق المعنية ، بجانب المرور على عدد من المخابز البلدية للتأكد من جودة إنتاج الخبز، وعدم التلاعب فى حصص الدقيق المقررة، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراء القانونية حيال ما تم ضبطه من مخالفات.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الحملة المشتركة، هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وأحمد سعد مدير منطقة بياض العرب الصناعية،الدكتور سامي رشاد مدير المجازر بمديرية الطب البيطري، ومسؤولى التموين وفرع جهاز حماية المستهلك والصحة ومباحث التموين والبيئة والقوى العاملة.