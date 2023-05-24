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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اندلاع مواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين في جنين والخليل

صدى البلد

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بإصابة العديد من الفلسطينيين بالاختناق مساء اليوم، الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية زبوبا غرب جنين.

وصرح أمين سر "فتح" في زبوبا حسين جرادات لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن مواجهات الاحتلال مع الفلسطينيين اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال القرية، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام والصوت، مما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، باعتقال مواطنين من مدينة الخليل.

وصرحت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين الفلسطينيين عبد الرحمن الحلبي، وناصر جاد الله، أثناء تواجدهما بمحليهما التجاريين في شارع الشلالة وسط مدينة الخليل.

وقامت قوات الاحتلال بإغلاق مدخل بيت عينون باتجاه بلدة سعير شمال شرق الخليل، ومنعت تنقل المواطنين.

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