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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تكبيرات الحج متى تبدأ ووقت الانتهاء .. مجدي عاشور يجيب

صدى البلد

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، إن تكبيرات الحج والعمرة تبدأ بعد ارتداء ملابس الإحرام من الميقات، وصلاة ركعتين سنة الإحرام، مضيفا أن التلبية تنتهي في العمرة عند رؤية البيت واستلام الحجر، وفي الحج تنتهي حين يشرع في جمرة العقبة يوم النحر.

واستشهد «عاشور» في تصريح له عن وقت انتهاء تكبيرات الحج ، بما روي عن الفضل بن العباس - رضي الله عنهما - قال: «كنت رديف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من جمع إلى منى، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة». مضيفا: أما بالنسبة للعمرة، فعن عطاء عن ابن عباس: «أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر »؛ رواه الترمذي وصححه.

وأمر الله بالتكبير في القرآن الكريم، كما ورد في قوله تعالى: ( ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون) [البقرة: 185]. عده الله قرين التهليل، كما عد التسبيح قرين التحميد واعتبر أعلى أنواع الذكر وأرفعه.

 

 يشرع للحاج أن يكبر : لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك حتى يصل إلى الميقات، واستعد للدخول في النسك، واستوى على المركوب، و تكبيرات الحج عند رؤية الكعبة حيث يشرع للحاج التكبير عند رؤية البيت الحرام. التكبير عند استلام الحجر الأسود أو محاذاته: يشرع للحاج أن يكبر عن استلام الركن الذي فيه الحجر الأسود.

و تكبيرات الحج في نواحي الكعبة يشرع للحاج أن يكبر : لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك عند الاقتراب من نواحي الكعبة، وعند الدخول إلى جوفها. التكبير يوم عرفة: : لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك يشرع للحاج أن يكبر عند عودته من منى إلى عرفات، وذلك تصديقا لما ورد في قوله صلى الله عليهوسلم : (كان يهل منا المهل، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه) [صحيح البخاري].

وتكبيرات الحج عند المشعر الحرام يسن للحاج التكبير عند المشعر الحرام في مزدلفة،: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك وذلك بعد أن يصلي الفجر من يوم النحر في اليوم العاشر من ذي الحجة، ويقف عند المشعر الحرام مستقبلا القبلة لذكر الله، والتكبير، والدعاء، والتهليل والتكبير يوم النحر يسن التكبير في صباح يوم النحر أي في اليوم العاشر من ذي الحجة، وذلك بعد أن يسير الحاج من مزدلفة إلى منى من أجل رمي جمرة العقبة.

تكبيرات الحج مواضع تكبيرات الحج لبيك اللهم لبيك الدكتور مجدي عاشور يوم النحر جمرة العقبة ملابس الإحرام

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