صاحب "قايمة من يؤتمن على العرض": طليقتي حرمتني من ولادي|فيديو

أكد “كريم” الزوج صاحب قسيمة الزواج المكتوب بها “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، أن “مفيش راجل يستاهل كلمة راجل يرمي عياله، وانا لو مكنتش محروم من عيالي مكنتش هلجأ للقضاء”.

وقال “كريم”، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، “أنا اتجوزت طليقتي في الاسكندرية وعيلتها عايشة في الإسكندرية، وابنائي اتولدوا في الاسكندرية، فهي عشان تحرمني من ولادي، عملت استئناف على حكم رؤية أولادي في الإسكندرية وعملته في القاهرة”.

وتابع صاحب قسيمة الزواج المكتوب بها “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، أن علاقتي بولادي مش هتكون 3 ساعات بمركز شباب.

وديتها مدرسة عربي

وأشار إلى أنه "قدمت لبنتي في مدرسة لغات عشان تتعلم تعليم كويس ودفعت المصاريف وفي الآخر طليقتي خدت بنتي وديتها مدرسة عربي في محافظة القاهرة".