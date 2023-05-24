ضحايا جدد للبلوجر هدير عاطف .. أرملة : أكلت فلوس ولادي الأيتام

بعد مرور قرابة 6 أشهر على سقوط بلوجر الأزياء الشهيرة هدير عاطف وزوجها بتهمة النصب على عشرات المواطنين في مبالغ مالية ضخمة بعد إيهامهم باستثمارها، لا تزال تنهال المحاضر على المتهمين بعد ظهور ضحايا جدد انضموا لباقي الضحايا بعد استيلاء البلوجر وشركائها على مبالغ مالية طائلة منهم.

حررت الدكتورة نهى الجندي المحامية خلال الساعات الماضية محضرين جديدين ضد بلوجر الازياء هدير عاطف وباقي المتهمين بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية وصلت الى 600 الف جنيه من سيدة وفتاة وقالت أن السيدة أرملة توفى زوجها وترك لها مبلغ مالي تخطى 300 ألف جنيه فأوهمتها المتهمة باستثمار المبلغ لكسب أرباح طائلة تعينها على تربية أبنائها الأيتام فاستجابت لها وارسلت 300 الف جنيه على دفعات حتى فوجئت بالنصب عليها واستيلاء المتهمة وزوجها على أموال أبنائها قائلة: "كلت مال الأيتام".

نهى الجندي المحامية في ضيافة صدى البلد

الضحية الأخرى طالبة ارسلت للمتهمة مبلغ 365 الف جنيه كانت توفرها لها أسرتها لتجهيزها كعروس بعد الانتهاء من دراستها الا انها استولت على أموال جهازها وفرت هاربة بعدما امتنعت عن دفع الأرباح.

كانت النيابة العامة، أمرت بحبس أربعة متهمين "هدير عاطف، هاجر فاروق، تامر عادل، بلال محمود" لدعوتهم الجمهور لاستثمار أموالهم، وتلقيها بالمخالفة لأحكام القانون، وامتناعهم عن ردِّها.

وقالت النيابة العامة في بيان لها، إنها تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة تضمن شكوى عشرة أشخاص من المتهمين هدير عاطف، وهاجر محمود، وتامر عادل، وبلال محمود؛ لاستيلائهم على أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة السيارات والعقارات وتداول الأوراق المالية بالبورصة، مقابل وعدهم بتقديم أرباحها إليهم، وذلك بعد إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في مجالات مختلفة من خلال تواصلهم معهم عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم التقائهم بهم عدة مرات، وإبرامهم عقودًا معهم على استثمار أموالهم، وأنهم لم يقدموا تلك الأرباح إليهم، ولم يردوا أموالهم إليهم، وتوصلت التحريات إلى صحة ما جاء في تلك البلاغات، وأن المتهمة هدير عاطف قد استغلت متابعة الكثيرين لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي لدعوتهم لتلقي أموالهم واستثمارها، فضلًا عن اتخاذهم عقارًا بإحدى التجمعات السكنية بالتجمع الخامس مقرًّا للشركة الموهومة التي ادَّعوا وجودها.

واستمعت النيابة العامة لشهادة العديد من المجني عليهم، والذين تواترت أقوالهم على إعلان المتهميْنِ هدير عاطف وبلال فاروق عبر حسابات لهما بأحد مواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاكهما وإدارتهما وباقي المتهمين شركة استثمار في تجارة العقارات والسيارات، ودعوتهما الجمهور لتلقي أموالهم واستثمارها في تلك الشركة، مقابل التعاقد معهم على تقديم أرباح هذا الاستثمار إليهم خلال فترات دورية محددة، وأنهم لذلك التقوا بهم في مقرٍّ بالتجمع الخامس، وأبرموا معهم عقودًا اتفقوا فيها على ذلك، وقّع عليها المتهم بلال فاروق، وتلقوا منهم أموالهم، ثم ماطلوهم في تقديم الأرباح، حتى امتنعوا عن الرد عليهم أو التواصل معهم، فأبلغوا عنهم، وقدّم الشهودُ العقودَ في التحقيقات.

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