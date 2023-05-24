تحذير هام من النقل بشأن المعابر غير الشرعية على قضبان السكك الحديدية

تستمر وزارة النقل في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماع"فيسبوك"، في إطار خطتها للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.



وناشدت الوزارة اليوم على صفحتها الرسمية السادة المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من ازهاق لارواح المواطنين وتعطيل لمسير حركه القطارات .



وأكدت الوزارة في بيانها على ضروره الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعده لذلك وهي المزلقانات الشرعيه الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

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