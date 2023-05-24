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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الغرب لا يريد العدل .. تصريحات صادمة من السفير الروسي في واشنطن

صدى البلد

أكد السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الأربعاء، أن بعض دول الغرب تحلم بوقف التحولات نحو نظام عالمي أكثر عدلا.

وقال  أنطونوف في حفل الاستقبال الذي أقيم بمناسبة "يوم العلاقات الودّية بين روسيا والدول الإفريقية"، :"إن بعض دول الغرب يمارس ضغوطا سياسية ودبلوماسية جلفة، بما في ذلك على العواصم الإفريقية".

وأضاف السفير الروسي : "نقوم بالاستعداد لعقد القمّة بأكبر قدر من الجدّية، وسنكون سعداء برؤية قادة جميع الدول، وكذلك رؤساء المنظمات الإقليمية، فيها".

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وتابع السفير الروسي: "إن الهدف الرئيسي لهذا الحدث يتمثل في المساعدة في تعزيز سيادة دول القارة. وزيادة دورها في الشؤون الدولية، إن الرئيس فلاديمير بوتين منفتح على الاتصالات والمفاوضات الثنائية مع جميع الشركاء على هامش الحدث المقبل. تستحق شعوب أفريقيا أن تُعامل بكرامة وعلى مبدأ الحقوق المتساوية."


وأكد أنطونوف مضيفا "في وقت من الأوقات، قدّم الاتحاد السوفيتي مساعدة كبيرة للقارة في النضال ضد الاستعمار والعنصرية والفصل العنصري. وساعدت الدول في الحصول على استقلالها وحمايتها. وتواصل روسيا اتباع خط الدعم الشامل للدول الإفريقية".

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