برلماني : التوسع في إنشاء المناطق الحرة لجذب الاستثمار ينهض بالاقتصاد الوطني

أكد النائب هشام هلال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، على أهمية التوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة لجذب الاستثمار مبينا دور هذا الأمر الكبير في النهوض بالاقتصاد الوطني.

وثمن هلال في تصريحاته لـ صدى البلد قيام الحكومة بالموافقة على تعديل قانون الاستثمار لإقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة، موضحا انه يأتي في إطار قيام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالجهود الكبيرة لتشجيع الاستثمار وخلق مناخ استثماري جاذب وإزالة المعوقات.

ونوه أن تعديلات الحكومة الجديدة تعكس الإرادة الحقيقية لحل مشكلات الاستثمار في مصر، والمتمثلة في البيروقراطية والروتين وتعقيد الإجراءات وتشابك الاختصاصات والولاية، وهو ما تضمن التعديلات الجديدة القضاء عليه.

وأوضح عضو مجلس النواب أن التوسع في إنشاء المناطق الحرة في مختلف المحافظات، يعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يضمن نقلة نوعية في مجالات الاستثمار وارتفاع معدلات التصدير وإدخال العملة الصعبة وتدفق النقد الأجنبي.