رانيا الشلقامي: الأسرة الآن غير مجهزة لرعاية الطفل 24 ساعة

قالت الدكتورة رانيا الشلقامي مقرر مساعد المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن تكلفة تنشئة طفل معافى صحيا، وتوفير كل وسائل الحماية البدنية والدعم النفسي، أقل بكثير من إصابة الطفل بمرض عضال أو مرض نفسي.

وأضافت، خلال استضافتها في برنامج "الحوار الوطني"، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الهاتف الذكي أصبح وحشا يهدد مستقبل الأطفال، عبر تغذيتهم بمحتوى مزيف، والطفل هو المرحلة الأفضل لزرع وعي البعد عن الهواتف الذكية، فالأسرة الآن غير مجهزة لرعاية الطفل 24 ساعة، وهنا يأتي دور الحضانات ومراكز الرعاية.

ولفتت إلى أن الرعاية المبكرة والتشجيع الواعي مهمة تربوية في المقام الأول، وهي مهمة للصحة النفسية للمجتمع، وهي أكثر تعقيدا من الصحة البدنية لأنها غير ملحوظة، لكننا نرى نتيجتها في ظواهر غريبة تنفجر فجأة في المجتمع.

حاولت تطوير التعليم

وأوضحت أن الدولة حاولت تطوير التعليم الفترة الماضية، ولكن المحاولة لم تحقق نتائجها، حتى لو رفضت الناس التطوير فهذا يعتبر عدم تحقيق للنتائج، لأن من أهم قواعد التطوير في مجال ما أن تقنع الناس والمتعاملين معه بالتطوير نفسه.