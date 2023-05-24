مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني: تحتاج حلولا غير مركزية

قال الدكتور أحمد عاشور مقرر مساعد لجنة القضية السكانية في الحوار الوطني، إن أولى جلسات القضية السكانية تنطلق غدا، وهي إحدى قضايا المحور المجتمعي، وهي متشابكة مع جميع المحاور كسبب أو كنتيجة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطني"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك العديد من المقترحات المهمة التي قدمت للجنة، وجرت دراستها، ومنها تجارب دول أخرى أو طروحات جديدة.

لا تناسب الوجه البحري

ولفت إلى أن مناقشة المقترحات تتم في جو من التعاون بين التيارات السياسة المشاركة وطوائف المجتمع، الكل على قلب رجل واحد بهدف واحد هو حل المشكلة، مع وجود يقين بأنه لا توجد مشكلة دون حل، ونبحث الحلول التي تناسب الحالة المصرية، بشكل لا مركزي، حيث توجد بعض الحلول تناسب الصعيد ولا تناسب الوجه البحري وهكذا.