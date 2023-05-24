عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تؤدي لـ الشلل | أعراض مبكرة لـ جلطة المخ

صدى البلد

نشر الدكتور وليد شوقي الباحث بكلية طب جامعة نيويورك فيديو عن جلطة المخ والتي تسبب الشلل.

ونصح شوقي بالانتباه الي الأعراض الخطيرة التي  يمكن أن تنذر بـ جلطة المخ ويجب وقتها الإنتقال إلي المستشفي فورا.

وأكد  أن جلطة المخ تأتي مع ضغط الدم المرتفع والذي يمكن ان يسبب نزيف المخ او جلطة المخ.

 وأشار إلي أن الأعراض تحدث دون أن ينتبه إليها الشخص المريض.

وهي تنميل بالقدم بعد الجلوس فترة طويلة أن تنميل الاطراف عند الاستناد عليها مثل الاصابع وتنميل في جزء من الوجه هذه الأعراض تؤثر على أجزاء أخرى من الجسم ، مثل الذراعين أو الساقين.

وطمأن شوقي الجميع بأن التنميل الذي يحدث للأشخاص الطبيعيين لا يعني جلطة المخ ولكنه نقص بعض الفيتامينات.

أعراض مبكرة جلطة المخ جلطة تنميل الاطراف نزيف المخ وليد شوقي ضغط الدم المرتفع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جردها من ملابسها .. تطور مثير في اعتداء سائق على فتاة الساحل

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

CNN: عزوف عن شراء اللحوم في مصر بسبب الأسعار

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

هتضيع عمرك عشان 5 ثواني..حسام موافي يحذر من هذه العادات الخاطئة

ترشيحاتنا

ممثل المصريين بالسعودية يقدم روشتة للحوار الوطني لإزالة معوقات الاستثمار |خاص

الولايات المتحدة وكندا تعلنان رصد محاولات صينية لشن هجمات سيبرانية

قرار في الأهلي بشأن كهربا

أول تعليق من نادي النجوم بعد الإطاحة بـ الإسماعيلي من كأس مصر

‏وزير الصحة : أشكر السعودية لدعمها مقترح إنشاء الوكالة العربية للدواء بمصر

طارق النبراوي ينعي نقيب المهندسين الأردنيين السابق ماجد الطباع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أزمة الرشاش.. لاعبون خرجوا عن النص| واعتذار محمود علاء بعد فوات الأوان

جمال طبيعي .. شاهد صور الشيف سارة خاطفة الأنظار على السوشيال ميديا

كارثة .. السبانخ تسبب السرطان في هذه الحالة

علامة غير متوقعة فى الجلد تكشف الإصابة بـ السرطان

فيديو

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

تحصيل وزارة الصحة مبالغ مالية من المواطنين | ما الحقيقة ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ