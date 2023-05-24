تؤدي لـ الشلل | أعراض مبكرة لـ جلطة المخ

نشر الدكتور وليد شوقي الباحث بكلية طب جامعة نيويورك فيديو عن جلطة المخ والتي تسبب الشلل.

ونصح شوقي بالانتباه الي الأعراض الخطيرة التي يمكن أن تنذر بـ جلطة المخ ويجب وقتها الإنتقال إلي المستشفي فورا.

وأكد أن جلطة المخ تأتي مع ضغط الدم المرتفع والذي يمكن ان يسبب نزيف المخ او جلطة المخ.

وأشار إلي أن الأعراض تحدث دون أن ينتبه إليها الشخص المريض.

وهي تنميل بالقدم بعد الجلوس فترة طويلة أن تنميل الاطراف عند الاستناد عليها مثل الاصابع وتنميل في جزء من الوجه هذه الأعراض تؤثر على أجزاء أخرى من الجسم ، مثل الذراعين أو الساقين.

وطمأن شوقي الجميع بأن التنميل الذي يحدث للأشخاص الطبيعيين لا يعني جلطة المخ ولكنه نقص بعض الفيتامينات.