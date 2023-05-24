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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادثي انقلاب وتصادم بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي القاهرة أسوان أمام مركز المنيا، وتصادم سيارتين ملاكي بالصحراوي الغربي أمام مدخل إصابة مركز مغاغة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي القاهرة - أسوان، أمام إحدى قرى مركز المنيا، مما أسفر عن إصابة حمدي. ن. ع 38 عاما وسيد. ر. ع 30 عاما ومحمد. خ. ع 25 عاما تم نقلهم إلي المستشفي العام لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باصطدام سيارة ملاكي بأخري بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل مركز مغاغة، مما أسفر عن إصابة نعيمة. ا.. ا 48 عاما ومينا. ع 28 عامًا ونرمين . رف 29 عامًا وعادل. ف 56 عاما، جميعهم يقيمون في محافظة الإسكندرية، وتم نقلهم إلي مستشفي العدوة المركزي لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
 

اجهزة الامن أجهزة الأمنية إصابة 7 أشخاص اصطدام سيارة ملاكي الطريق الصحراوي الغربي تصادم سيارتين ملاكي

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