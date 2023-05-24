الصحة العالمية ترفض مشروع قرار روسي لإعلان حالة الطوارئ الطبية في أوكرانيا

أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الأربعاء، برفض الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية مشروع قرار روسي لإعلان حالة طوارئ صحية في أوكرانيا.

وبحسب الوكالة الروسية، فقد صوت 62 وفدًا ضد القرار الروسي، وأيده 13 وفدًا، وامتنع 61 عن التصويت، .وذلك خلال الدورة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية

وقالت الوكالة إنه بدلا من ذلك، تم تبني قرار يعلن حالة طوارئ صحية عامة في أوكرانيا، ويحمل روسيا المسؤولية عن ذلك، دعمه أقل من نصف الدول الأعضاء حيث صوتت وفود 80 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 9 دول، وامتنعت 52 دولة عن التصويت، وتغيب ممثلو 53 دولة عن التصويت.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الصحة الروسي، سيرجي غلاغوليف، رئيس الوفد الروسي في اجتماع المنظمة، إن الجانب الروسي أعد مشروع قرار محايد سياسيا، من شأنه أن يسمح لجميع الدول بالتفاعل بشأن حالة الطوارئ الصحية في أوكرانيا، وزيادة فعالية هذا المجال من عمل المنظمة العالمية.

ودعا مشروع القرار الروسي أطراف النزاع في أوكرانيا، للامتثال بالتزاماتهم بالقانون الإنساني الدولي، وأشار إلى مبادئ الحياد والنزاهة والاستقلالية في تقديم المساعدة الإنسانية لجميع الأطراف المعنية، دون ذكر النزاع المستمر.

وتعقد جمعية الصحة العالمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية اجتماعها السنوي في جنيف، في الفترة من 21 إلى 30 مايو الجاري، لمناقشة أولويات الصحة العامة العالمية.