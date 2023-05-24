استشاري يضع روشتة هامة للحصول على مناعة قوية.. فيديو

أكد الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، أن السمنة يمكن أن تسبب أمراضًا خطيرة، وتؤثر على صحة الإنسان، أبرزها الجلطات وأمراض ضغط الدم، وغيرها

وقال أشرف عقبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حديث الأخبار”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أنه من أجل الحصول على مناعة متوازنة، لابد أن تتم التغذية السليمة واستنشاق الهواء النقي، وممارسة الرياضة والبعد عن التدخين والضغوط النفسية.

لتقوية المناعة

وتابع رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس سابقا، أن الحصول على التطعيمات سواء تطعيم الانفلونزا وتطعيم كورونا، له دور هام لتقوية المناعة والحماية من الأمراض