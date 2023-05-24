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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من نادي النجوم بعد الإطاحة بـ الإسماعيلي من كأس مصر

الإسماعيلي والنجوم
الإسماعيلي والنجوم

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم، أن الفوز أمام الإسماعيلي في كأس مصر، جاء نتاج سياسة النادي وتمسكه بالاعتماد على الناشئين.

وتابع “الطويلة” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أمتلك عدداً كبيراً من اللاعبين الشباب وأكبر لاعب في الفريق يبلغ من العمر 25 سنة".

وأشار محمد الطويلة، إلى أن الفوز على الإسماعيلي سيكون دافعاً قوياً للفريق في المرحلة المقبلة، ولكن تركيزنا هو الصعود لدوري المحترفين، واللواء أبو بكر الحديدي رئيس الدراويش جاء إلى غرف الملابس وهنّأ اللاعبين على موهبتهم.

وأضاف رئيس نادي النجوم: "في عام 2018 صعدنا للدوري الممتاز وتمسكنا بقوامنا وقتها بنسبة 80% من اللاعبين، وسياستنا واضحة بخروج لاعبين من الشباب".

وقال الطويلة: "سعادتي ليست في التأهل إلى الدوري الممتاز رغم أنه هدف لنا، ولكن سعادتي في خروج لاعبين شباب يفيدون الكرة المصرية بالمستقبل، واقتربنا من التأهل إلى دوري المحترفين بالموسم الجديد".

واستطرد رئيس النجوم: "نمتلك حكماً من المحكمة الدولية والفيدرالية بشأن مستحقات إبراهيم حسن لاعب الفريق والإسماعيلي الأسبق والاتحاد السكندري الحالي".

واختتم: "حصلنا على حكم بإيقاف قيد الإسماعيلي 4 مرات ولكن كان المسئولون يتحدثون معنا من أجل التنازل حتى لا يتم إيقاف القيد لهم وكنا نستجيب لهم، وسوف يتم حل الأمر قريبًا".

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