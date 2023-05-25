شبانة : الأهلي لا يعاني أزمة بشأن حراسة المرمى

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي لا يعاني من أي أزمة في حراسة المرمى قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc الفضائية: "الشناوي سينتظم في التدريبات الجماعية منتصف الأسبوع القادم، وسيكون جاهزًا لمواجهة الوداد فى القاهرة يوم 4 يونيو".

وأضاف: "قد يغيب علي لطفي عن حراسة مرمى الأهلي في المباراة القادمة بالدوري، بعد الاصابة التي تعرض لها في لقاء انبي".

وأكمل: "مصطفى شوبير سيحمي عرين الأهلي أمام طلائع الجيش، والبديل مصطفى مخلوف حارس منتخب الشباب والذي انضم للأهلي قبل موسمين من نادي الترسانة".