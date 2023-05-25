خماسية صن داونز | ميدو يكشف عن سبب تأهل الأهلي لنهائى إفريقيا

أكد أحمد حسام ميدو أن الأهلي يخوض المرحلة الأهم في مشواره هذا الموسم بعدما تأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا واقترب من حسم لقب الدوري.



وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الأهلي تعامل بشكل ممتاز مع خسارته أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-5 وكانت هناك تصريحات هادئة وتعامل واقعي وإيجابي مع الأزمة.



وأشار إلى أن الأهلي أظهر خبراته الإدارية وقدرات مدربه مارسيل كولر في تعامله مع الأزمة بعد الخسارة غير المتوقعة والكبيرة أمام صن داونز مؤكداً أن الأهلي يستحق التأهل للنهائي وهو ما سبق أن أكده من قبل.



وأشاد ميدو بتعامل إدارة الأهلي باحترافية مع خسارة الفريق بخماسية أمام صن داونز.

