رئيس هيئة الاستثمار: ألغينا الحد الأدنى للمساحة ورأس المال بالمناطق الحرة الخاصة

قال حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار، لدينا نظام المنطقة الحرة في مصر يتبع الهيئة العامة للاستثمار وهو عبارة عن نوعين مناطق حرة عامة وهي عبارة عن منطقة متعددة الأنشطة و بها مشروعات مختلفة تدار من قبل هيئة الاستثمار وهذا النوع منتشر في جمهورية مصر العربية في محافظات مختلفة.

وتابع حسام هيبة خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، أن النوع الآخر يسمى المنطقة الحرة الخاصة وهي منطقة مخصصة لمشروع معين بحد ذاته.

التعديلات الجديدة



وأضاف أننا في التعديلات الجديدة ألغينا الحد الأدنى للمساحة والعمالة ورأس المال في المناطق الحرة الخاصة.