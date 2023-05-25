هل عقد الشناوي قرانه قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ .. ميدو يكشف التفاصيل

وضع أحمد حسام ميدو النقاط فوق الحروف حول الأنباء التي ترددت حول عقد قران محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أثناء الساعات الماضية.



وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن الشناوي لم يعقد قرانه ولا صحة لأنباء زواجه في المرحلة الحالية أثناء فترة إصابته.



وأشار إلى أن الشناوي أكد لمدير الكرة سيد عبد الحفيظ أن هذه الأنباء مجرد شائعات وكل تركيزه ينصب على اللحاق بنهائي دوري الأبطال أمام الوداد المغربي.



وأكد أن الشناوي أبلغ الجهاز الفني للأهلي أنه يرغب في خوض نهائي دوري الأبطال أمام الوداد حتى لو بالحقن المسكنة للتخلص من إصابته في عضلة السمانة.

