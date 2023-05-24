الحفاظ على الوصافة .. بيراميدز يعبر الحدود في الوقت القاتل

عبر بيراميدز نظيره حرس الحدود في الوقت القاتل بالمباراة التى أقيمت على ملعب الدفاع الجوي في الجولة الـ22 المؤجلة من الدوري الممتاز.

وسجّل دودو الجباس هدف الفوز في الوقت القاتل من تصويبة صاروخية داخل منطقة الجزاء.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: هشام محمد - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - محمود صابر - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - محمد حمدي - أحمد توفيق - إسلام عيسى - محمد صادق - بلاتي توريه - دودو الجباس - عبدالله مجدي - فخر الدين بن يوسف