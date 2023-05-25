أول رد فعل لـ حرس الحدود بعد الهزيمة من بيراميدز

أكد محمد مكي المدير الفني لفريق حرس الحدود أنه تولى المهمة في توقيت صعب للغاية خاصة في ظل تواجد الفريق في المركز الأخير في جدول الترتيب.



وقال مكي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن فريقه مازال يملك آمالاً محدودة وضئيلة في البقاء بالدوري ولكن هناك اتفاق مع الإدارة للكفاح حتى آخر لحظة للبقاء وتجنب الهبوط.



وأضاف:" بالفعل هناك رؤية أيضاً للتحضير للموسم الجديد خلال المباريات المتبقية خاصة أن فرصة البقاء أصبحت صعبة للغاية".



وأشار إلى أن حرس الحدود يسعى لتكوين فريق قوي للعودة سريعاً حال هبوطه بشكل رسمي.

