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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أقل من 31 جنيها بالموازنة .. صدمة مرتقبة للدولار في السوق السوداء

الدولار
الدولار

تتوالى صدمات السوق السوداء في مصر وهذه المرة من البرلمان، حيث حذر العديد من النواب، المضاربين في السوق الموازي من الاستمرار في المضاربة، حفاظا على أموالهم من الانهيار المرتقب لسعر الدولار الأسود.

وشهد السوق السوداء في مصر، حالة من التدهور وعدم الاستقرار خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازي، مع توقعات بالمزيد من التراجع.

سعر الدولار في السوق السوداء

وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى ما دون الـ 38 جنيها، وهو مستوى أقل بكثير من الذي تم تسجيله في وقت سابق من هذا العام، عندما كسر الدولار حاجز الـ 40 جنيها.

ويأتي هذا التراجع في قيمة الدولار في السوق السوداء في ظل تعافي ملحوظ للاقتصاد المصري، وتحسن حالة الاحتياطيات النقدية للبلاد، التي شهدت ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة.

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