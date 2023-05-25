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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الأهلي السابق: جمهور الأحمر سيكون له عامل السحر في نهائي إفريقيا

صدى البلد

أكد أحمد أيوب المدير الفني السابق لفريق حرس الحدود، أن جمهور النادي الأهلي هو العامل الأساسي لتتويج الفريق بالألقاب، مشيرا إلى أن حضور الجماهير في استاد القاهرة الدولي يعطي دفعة قوية للاعبين والجهاز الفني.

وقال أيوب في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أي منافس يقلق من تواجد جماهير النادي الأهلي، وسبق وكان للجماهير دور كبير في التتويج بدوري الابطال 2013 امام اورلاندو في المقاولون العرب، وكذلك في نهائي الكونفدرالية 2014، فالجماهير كان لها عامل السحر في التتويج بالبطولتين، لذلك لابد أن يمتلئ استاد القاهرة عن آخره لدعم اللاعبين أمام الوداد المغربي".

وأضاف: "الأهلي والوداد مباراة صعبة للغاية، وارى أن الفريق الأحمر الافضل فنيا، عكس الوداد الذي قام بتغيير المدرب ومعظم نتائجه في الفترة الأخيرة متذبذبة، ولكن المنافس سيلعب على عامل الشحن النفسي".

وواصل: "الأهلي قدم مستوى طيب خلال دور المجموعات وحقق نتائج طيبة للغاية وهناك ثبات واضح في المستوى، ومحمد الشناوي متألق منذ فترة طويلة وكان له دور كبير في العديد من البطولات وآخرها لقاء كأس السوبر المصري في الإمارات، وكذلك مواجهة الرجاء المغربي".

وختم: "هناك لاعبين استعادت مستواهم في الفترة الأخيرة حسين الشحات وبيرسي تاو، كما تألق حمدي فتحي بشكل رائع في وسط الملعب".

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