مدرب الأهلي السابق: مهاجم حرس الحدود يستحق الانتقال لأحد قطبي الكرة المصرية

أكد أحمد أيوب المدير الفني السابق لفريق حرس الحدود، أنه بذل جهودًا كبيرة مع الحرس خلال الموسم الجاري، موجها الشكر لإدارة النادي التي دعمت تجربته وساندته كثيرا، ورفضت استقالته مرتين، قبل أن تضطر للموافقة عليها لاحقًا.

وقال أيوب في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "حظيت بمساندة كبيرة من قيادات النادي وقدمت اعتذاري مرتين ولكنهم تمسكوا بي، وأشكر الجميع داخل الحرس، ولكن الجوانب المالية لم تكن كبيرة، ولم نستطع جلب كم اللاعبين الذي يصنع الفارق".

وأضاف: "واجهنا سوء توفيق في بعض المباريات وأخطاء تحكيمية كثيرة ضد الحرس، واهدرنا نقاط كثيرة في الدور الأول، وفارق الامكانيات كان لصالح معظم الأندية الآخرى، بالتأكيد استفدت من تلك التجربة كثيرا، وتواجدات على مدار 25 مباراة وكنا افضل في بعض المواجهات لكن الخبرات لصالح فرق آخرى وهناك أخطاء فردية من لاعبي الحدود ساهمت في تلك النتائج".

وواصل: "سعيد بتجربتي مع الحدود، واستفدت خبرات كبيرة، وكنت أتمنى أن تكون النتائج أفضل، ولكن لم يحالفنا التوفيق، كنا نستقبل أهداف في أخر الدقائق، ويحتسب ضدنا ركلات جزاء، وكنا نهدر اهداف كثيرة".

وأكمل: "مصطفى زيكو منذ فترة الاعداد لاحظت أنه خامة جيدة ويستحق الانضمام لمنتخب مصر وهو ما حدث بالفعل، وهو لاعب كبير ويمتلك قدرات فنية عالية، ويستحق الانتقال لنادي كبير في مصر سواء الأهلي أو الزمالك أو فيوتشر أو بيراميدز، وهو يستطيع اللعب في مركز الوسط المهاجم او الجناح، لأنه لاعب قوي وسريع".

وأتم: "هناك بعض الاتصالات غير الرسمية من النادي الأهلي حول مصطفى زيكو، لكنها من محبي النادي فقط، ولم يتصل بي سيد عبدالحفيظ أو أمير توفيق، في النهاية هو لاعب مفيد ويستحق الانتقال لنادي كبير".