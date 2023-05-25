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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المجلس القومي لحقوق الإنسان: هناك اتجاه لتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم التحرش

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

‏قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك اتجاه لتغليظ العقوبة لمواجهة التحرش الجنسي مثلما حدث  تغليظ في عقوبة تشويه الأعضاء التناسلية لدى الإناث وتغليظ عقوبة زواج الأطفال.

 

وتابعت مشيرة خطاب خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي "شريف عامر"، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"،  ان تغليظ العقوبة يجب أن يكون بهدف والقانون الناجح هو الذي يتم تطبيقه على أرض الواقع مؤكدة أن جلسات المجلس القومي لحقوق الإنسان مع البرلمان تكون جلسات مفيدة جدا ونثمن غاليا التعاون مع البرلمان.

 

تغليظ عقوبة التحرش الجنس

 

وأضافت أن اليوم كان الحديث عن تغليظ عقوبة التحرش الجنسي ونحن في المجلس القومي لحقوق الإنسان مع تغليظ العقوبة إذا كان سيؤدي إلى منع الجريمة لأن القانون الناجح هو الذي يؤدي الهدف منه، متابعة ونحن في المجلس القومي لحقوق الإنسان  ضد العقوبات السالبة للحرية و ممكن أن نستبدلها بالغرامات الكبيرة.

التحرش السفيرة مشيرة خطاب المجلس القومى لحقوق الإنسان زواج الأطفال شريف عامر

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