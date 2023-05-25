دعاء يوم 5 من شهر ذي القعدة.. 16 كلمة تضمن لك سرعة الاستجابة

أوصانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم بالدعاء في كل وقت وحين، وكذلك تحري أوقات الإجابة، والتي يأتي من بينها كل يوم وكل ساعة وكل لحظة من شهر ذي القعدة وهو أحد الأشهر الحُرم ، التي عظمها الله تعالي ، من هنا تنبع أهمية دعاء يوم 5 من شهر ذي القعدة والذي ينبغي أن يكون مبحث الساعة ، وها نحن نشهد الشهر الفضيل يمر سريعًا كعادة الأزمنة المباركة والأشهر الحُرم التي يتضاعف فيها الأجر والثواب وتمتلئ دقائقها بالنفحات والبركات ، ومن ثم لا يمكن لعاقل أن يتهاون أو يفوت دعاء يوم 5 من شهر ذي القعدة ولا أي من لحظات الشهر دون أن يغتنمه، ليس فقط أن دعاء يوم 5 من شهر ذي القعدة هو وصية رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، وإنما لأنه قد يكون بوابتنا للخير الجزيل والفرج الواسع والفضل العظيم ومغفرة الذنوب وستر العيوب وسعة الرزق وتحقيق الأمنيات.

دعاء يوم 5 من شهر ذي القعدة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرنا بتحري أوقات الإجابة والأزمنة المباركة ، وعن دعاء يوم 5 من شهر ذي القعدة ، فإن هناك صيغة مستجابة تفرج عن كل من أصابه هم أو غم أو كان فى كرب فعليه أن يدعو الله تعالى ويستغفره ويتوب إليه.

وأوضحت “ الإفتاء” عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل به هم أو غم قال : (يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ)، منوهة بأن اللجوء إلى الله عز وجل، والإكثار من العمل الصالح والاستغفار يرفع الهم والغم والحزن، لقول الله تعالى { الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ }.

وأضافت أن النبي محمد -صلي الله عليه وسلم، أشار إلى اسم الله تعالى وهو "الحي القيوم" ربط بين سرعة استجابة الدعاء بالحي القيوم، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم سر الدعاء بالحي القيوم ، فهناك سر بالبدء بالدعاء "بالحي القيوم" يتعلق بالاستجابة، مشيرة إلى أن "الحي القيوم" اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، فهو اسم من أسماء الله المركبة.

أدعية يوم 5 من شهر ذي القعدة