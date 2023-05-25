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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. زوجة صيدلي حلوان تعترف بخيانته.. كواليس سحل 43 رجلا وسيدة للحاجة فاطمة.. سيدة تشكو من تحرش زوجها بها

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير خلال الساعات الماضية كان ابرزها تفاصيل الحكم على قتلة ولاء زايد صيدلي حلوان وظهور ضحايا جدد للبلوجر هدير عاطف

 

ضحايا جدد للبلوجر هدير عاطف .. أرملة : أكلت فلوس ولادي الأيتام

 

بعد مرور قرابة 6 أشهر على سقوط بلوجر الأزياء الشهيرة هدير عاطف وزوجها بتهمة النصب على عشرات المواطنين في مبالغ مالية ضخمة بعد إيهامهم باستثمارها، لا تزال تنهال المحاضر على المتهمين بعد ظهور ضحايا جدد انضموا لباقي الضحايا بعد استيلاء البلوجر وشركائها على مبالغ مالية طائلة منهم.

 

سيدة تروي تفاصيل سحل 43 رجلاً وسيدة لها وابنتها بالشارع |اعرف السبب

 

روت سيدة تفاصيل سحل 25 رجلًا و18 سيدة لها ولابنتها وسط الشارع بسبب خلافات الجيرة في منطقة المنيرة بالقناطر حيث منعتهم من وضع تكييف أمام المنزل بسبب وجود عطل به وإصابته عددًا من الأطفال بصاعق كهربائي.

 

جردها من ملابسها .. تطور مثير في اعتداء سائق على فتاة الساحل

 

أحالت جهات التحقيق المختصة بنيابة شمال القاهرة الكلية سائقا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها بغير قوة أو تهديد بمنطقة الساحل.

 

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

 

 

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة زوجة الطبيب ولاء زايد صيدلي حلوان، المتهمة رماء حمدي، بالسجن 15 عاما عما أسند إليها من إتهامات إستعراض القوة والتسبب في وفاة زوجها بمدينة حلوان.

 

البنت في ثانوي.. رانيا تطلب الخلع: بيتحرش بيا قدام أختي

 

رانيا زوجة ثلاثينية.. تزوجت قبل عامين فقط بعد تأخر زواجها قرابة 6 سنوات، إلا أنها وصلت بها الأمور في النهاية إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، حيث رفعت دعوى خلع على زوجها هروبا من أفعاله التي وصفتها بـ المشينة والخارجة والتي تخدش حياءها أمام أسرتها

قتلة ولاء زايد صيدلي حلوان هدير عاطف سحل 43 رجلا وسيدة هدير عاطف وزوجها

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