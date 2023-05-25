نشرة الحوادث.. زوجة صيدلي حلوان تعترف بخيانته.. كواليس سحل 43 رجلا وسيدة للحاجة فاطمة.. سيدة تشكو من تحرش زوجها بها

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير خلال الساعات الماضية كان ابرزها تفاصيل الحكم على قتلة ولاء زايد صيدلي حلوان وظهور ضحايا جدد للبلوجر هدير عاطف

بعد مرور قرابة 6 أشهر على سقوط بلوجر الأزياء الشهيرة هدير عاطف وزوجها بتهمة النصب على عشرات المواطنين في مبالغ مالية ضخمة بعد إيهامهم باستثمارها، لا تزال تنهال المحاضر على المتهمين بعد ظهور ضحايا جدد انضموا لباقي الضحايا بعد استيلاء البلوجر وشركائها على مبالغ مالية طائلة منهم.

روت سيدة تفاصيل سحل 25 رجلًا و18 سيدة لها ولابنتها وسط الشارع بسبب خلافات الجيرة في منطقة المنيرة بالقناطر حيث منعتهم من وضع تكييف أمام المنزل بسبب وجود عطل به وإصابته عددًا من الأطفال بصاعق كهربائي.

أحالت جهات التحقيق المختصة بنيابة شمال القاهرة الكلية سائقا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها بغير قوة أو تهديد بمنطقة الساحل.

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة زوجة الطبيب ولاء زايد صيدلي حلوان، المتهمة رماء حمدي، بالسجن 15 عاما عما أسند إليها من إتهامات إستعراض القوة والتسبب في وفاة زوجها بمدينة حلوان.

رانيا زوجة ثلاثينية.. تزوجت قبل عامين فقط بعد تأخر زواجها قرابة 6 سنوات، إلا أنها وصلت بها الأمور في النهاية إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة، حيث رفعت دعوى خلع على زوجها هروبا من أفعاله التي وصفتها بـ المشينة والخارجة والتي تخدش حياءها أمام أسرتها