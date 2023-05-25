عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين .. إصابات خلال تصدي أهالي برقة شمال نابلس لهجوم المستوطنين

أرشيفية
أرشيفية

أُصيب عدد من الفلسطينيين، مساء أمس الأربعاء، بعد أن هاجم مستوطنون يهود وبشكل مفاجئ أطراف قرية برقة شمال الضفة الغربية.

ونقلت شبكة "إرم نيوز" عن شهود عيان قولهم إن "مجموعة من المستوطنين اليهود هاجموا منازل مواطنين فلسطينيين على أطراف قرية برقة، شمال غرب نابلس، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم".

وبحسب المصادر، فقد أُصيب فلسطينيان بشظايا الرصاص الحي، نتيجة إطلاق النار العشوائي من قبل المستوطنين، كما أُصيب العشرات بالاختناق جراء إضرامهم النار بحظائر الحيوانات المملوكة لفلسطينيين، فضلًا عن الأراضي الزراعية المحيطة.

وأكد الشهود، أن الجيش الإسرائيلي رافق مجموعة المستوطنين لحمايتهم من رد أهالي القرية، واستخدم قنابل الصوت والغاز لمنع الفلسطينيين من التصدي لهجمات المستوطنين.

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

منذ بداية 2023.. الاحتلال يهدم 119 منزلا فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس

يشار الى أن القرى الفلسطينية، تتعرض بين الحين والآخر لهجمات مماثلة من اليهود الذين يسكنون المستوطنات الإسرائيلية القريبة، ويعتدي المستوطنون خلال هجماتهم على أهالي القرى وممتلكاتهم الحيوانية والزراعية في محاولة منهم للسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية لاستغلالها.

من جانب آخر، أُصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في قرية زبوبا غرب جنين، بعد أن داهمت قوة عسكرية إسرائيلية القرية بحجة البحث عن مطلوبين، حيث أطلق الجيش قنابل الصوت والغاز بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين.

 

نابلس فلسطين الضفة الغربية برقة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

جردها من ملابسها .. تطور مثير في اعتداء سائق على فتاة الساحل

قرار في الأهلي بشأن كهربا

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

صاحب قسيمة «من يُؤتمن على العرض»: لقيت الشقة على البلاط وبابها مكسور|تفاصيل

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

منذ بداية 2023.. الاحتلال يهدم 119 منزلا فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس

ترشيحاتنا

المجلس القومي لحقوق الإنسان: هناك اتجاه لتغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم التحرش

إبراهيم عيسي يعلن عن رغبته في التبرع بأعضائه بعد وفاته

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. ماذا كانت تنتظر إثيوبيا من الجامعة العربية؟

نشرة الحوادث.. زوجة صيدلي حلوان تعترف بخيانته.. كواليس سحل 43 رجلا وسيدة للحاجة فاطمة.. سيدة تشكو من تحرش زوجها بها

مشيرة خطاب: الرجل قد يكون ضحية التحرش.. والغرامة أفضل من الحبس|فيديو

وفاة نجمة الروك تينا تيرنر بعد صراع مع السرطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالك .. سم في الخوخ والمشمش يعرّضك للخطر

"لا تشعر بالألم" .. سبعينية تلهم العلماء لتطوير مسكنات خارقة

بالفسفوري .. جومانا مراد تتعرّض للانتقادات بسبب إطلالتها |شاهد

شبه الجلابية .. فتاة تثير السخرية بسبب فستان أونلاين | شاهد

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ