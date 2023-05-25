فلسطين .. إصابات خلال تصدي أهالي برقة شمال نابلس لهجوم المستوطنين

أُصيب عدد من الفلسطينيين، مساء أمس الأربعاء، بعد أن هاجم مستوطنون يهود وبشكل مفاجئ أطراف قرية برقة شمال الضفة الغربية.

ونقلت شبكة "إرم نيوز" عن شهود عيان قولهم إن "مجموعة من المستوطنين اليهود هاجموا منازل مواطنين فلسطينيين على أطراف قرية برقة، شمال غرب نابلس، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لهم".

وبحسب المصادر، فقد أُصيب فلسطينيان بشظايا الرصاص الحي، نتيجة إطلاق النار العشوائي من قبل المستوطنين، كما أُصيب العشرات بالاختناق جراء إضرامهم النار بحظائر الحيوانات المملوكة لفلسطينيين، فضلًا عن الأراضي الزراعية المحيطة.

وأكد الشهود، أن الجيش الإسرائيلي رافق مجموعة المستوطنين لحمايتهم من رد أهالي القرية، واستخدم قنابل الصوت والغاز لمنع الفلسطينيين من التصدي لهجمات المستوطنين.

يشار الى أن القرى الفلسطينية، تتعرض بين الحين والآخر لهجمات مماثلة من اليهود الذين يسكنون المستوطنات الإسرائيلية القريبة، ويعتدي المستوطنون خلال هجماتهم على أهالي القرى وممتلكاتهم الحيوانية والزراعية في محاولة منهم للسيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية لاستغلالها.

من جانب آخر، أُصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع الجيش الإسرائيلي في قرية زبوبا غرب جنين، بعد أن داهمت قوة عسكرية إسرائيلية القرية بحجة البحث عن مطلوبين، حيث أطلق الجيش قنابل الصوت والغاز بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين.