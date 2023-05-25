مصدر للأمراض .. ترعة حسين نامق ببني سويف تهدد حياة المواطنين بالخطر | شاهد

تفصل بين قريتين يمينا وشمالا فمن الشمال قرية بني هارون ومن اليمين قرية حسين نامق وغالبا الترعة ماتسمي " ترعة حسين نامق "المتاخمة لمدينة بني سويف من حي الأزهري والذى يعتمد عليها المئات من الفلاحين في ري أراضيهم لكنها تمثل خطرا دائما يداهم أهالي القرية والقري المجاورة لعدم تغطيتها خاصة وانها تشطر بين القرين وتمر بالكتلة السكنية.

وأبدى عدد كبير من أهالي القرية والقرى الواقع عليها الترعة استياءهم من عدم تغطية الترعة المارة بوسط القرية، بالإضافة إلى القمامة والحيوانات النافقة التي تمتلئ على جانبيها.

وقال مصطفي كامل جزار من أبناء القرية أن مشكلة الترعة لا يتمثل في عمقها فحسب بل تكثر مساءا ونشاهد الكثير من الثعابين والحشرات الضارة التي تصيب سكان المنازل الموجودة حول الترعة .



وأشار عادل محمد، من قرية حسين نامق إلى أن أهالي تلك القرى يخشون على أولادهم من اللعب بجوار الترعة لأنه حال سقوط أي طفل داخل الترعة لن يتم اكتشافه نظراً لعمقها والظلام الدامس الذي يحيط بها ليلا.

ترعة حسين نامق ببني سويف

ترعة حسين نامق ببني سويف