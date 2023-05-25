لقيت الشقة على البلاط وبابها مكسور..وأمها شتمتني وطردتني..صاحب قسيمة "من يؤتمن على العرض" يرد على اتهامات طليقته

افترت كذبا عليّ..صاحب قسيمة زواج من يؤتمن على العرض يرد على اتهامات طليقته

رد “كريم” الزوج صاحب قسيمة الزواج المكتوب بها “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، على الاتهامات الموجهة إليه من طليقته، قائلا “طليقتي ادعت وافترت كذبا عليّ في تصريحاتها وقالت إن أخويا جاب شبكة لمراته بـ 70 الف جنيه وهذا غير صحيح، والحقيقة أن شبكة أخويا كانت بـ 19.5 ألف جنيه”.

وقال كريم، خلال لقائه ببرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، إن طليقتي كانت معنا عندما قام شقيقي بشراء الشبكة لزوجته، وبعد الشراء، كانت منفعلة، وناقشتها، ولكن كان لديها رغبة في الذهاب إلى والدتها.

وتابع صاحب قسيمة الزواج المكتوب فيها “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”: بالفعل توجهت بزوجتي إلى والدتها، ولكن قامت والدتها بالتعدي عليّ بالسب، وطالبتني بتطليق ابنتها، رغم انها تعلم أن ابنتها كانت حاملا.

طليقتي قعدت عند والدتها

وأشار كريم: طليقتي قعدت عند والدتها لما يقرب من شهر، حتى قام خالي وزوجته بالتدخل لحل المشكلة قبل الولادة".

بعد ولادة ابنتي، طليقتي قالت أنه مبصرفش على بنتي رغم انه دفعت مصاريف الولادة".

وقال كريم، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه "عملت سبوع لبنتي، ووالدة طليقتي ، رغم وجود عائلتي، ولكنه لم اقوم بأي رد فعل.

وتابع الزوج صاحب قسيمة الزواج المكتوب فيها “من يؤتمن علي العرض لا يسأل عن المال”، أنه رغم ما تقوم به والدة طليقتي معي، الا انه خلال زواجنا لم ارفض في أي يوم أن تذهب إلى والدتها.

لنقل العفش من الإسكندرية للقاهرة"

وأشار كريم إلى أن بعد أن عدت من عملي وجدت باب الشقة مكسور، وكانت وعلى البلاط، معلقا “كانت عايزة تغدر بيا وترفع قضية تبديد قايمة، رغم أن هناك مستند يثبت أن والدة زوجتي هي من جاءت بشركة لنقل العفش من الإسكندرية للقاهرة".

مطردتش طليقتي باللبس اللي عليها ودي الحقيقة

رد “كريم” الزوج صاحب قسيمة الزواج المكتوب بها “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، على الاتهامات الموجهة إليه من طليقته، قائلا “أن طليقتي أدعت أن والدي قام بحجز قاعة الفرح لشقيقي بمبلغ 85 الف جنيه، ولكن الحقيقة أن الفرح تكلف 13 ألف جنيه فقط”.

وقال كريم، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن “طليقتي كانت بتجرح فيا من خلال تصريحاتها ووالدي لم يميز شقيقي عليا كما ادعت”.

وتابع صاحب قسيمة الزواج المكتوب بها “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، : كنت مدرب كاراتيه، وطليقتي كانت لاعبة وكنت أقوم بدعمها حتى وصلت لاعبة بالمنتخب وحصلت على بطولات وميداليات".

عملت انذار طاعة

وأشار كريم إلى أن طليقته عايزة تبوظ حياته وانه لم يقوم بطردها من المنزل بالملابس اللي عليها كما ادعت، وقال: انا عملت انذار طاعة بقدومها ولكنها رفضت ورفعت قضية طلاق للضرر".

طليقتي حرمتني من ولادي

أكد “كريم” الزوج صاحب قسيمة الزواج المكتوب بها “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، أن “مفيش راجل يستاهل كلمة راجل يرمي عياله، وانا لو مكنتش محروم من عيالي مكنتش هلجأ للقضاء”.

وقال “كريم”، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، “أنا اتجوزت طليقتي في الاسكندرية وعيلتها عايشة في الإسكندرية، وابنائي اتولدوا في الاسكندرية، فهي عشان تحرمني من ولادي، عملت استئناف على حكم رؤية أولادي في الإسكندرية وعملته في القاهرة”.

وتابع صاحب قسيمة الزواج المكتوب بها “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، أن علاقتي بولادي مش هتكون 3 ساعات بمركز شباب.

وديتها مدرسة عربي

وأشار إلى أنه "قدمت لبنتي في مدرسة لغات عشان تتعلم تعليم كويس ودفعت المصاريف وفي الآخر طليقتي خدت بنتي وديتها مدرسة عربي في محافظة القاهرة

من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال.. صاحب قسيمة الزواج يكشف تفاصيلها

كشف كريم الزوج صاحب قسيمة الزواج المكتوب فيها “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، عن تفاصيل تلك المقولة، ولماذا قام والد زوجته الجديدة، بكتابتها معلقا " والدها مكتبش الكلمة دي غير لما اتأكد انه هيحافظ على بنته.

وقال كريم، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه من اول يوم مع زوجتى اخبرتها بكل تفاصيل ما حدث مع طليقتي ولكنه لم يؤثر على علاقتي معها".

وتابع الزوج صاحب قسيمة الزواج المكتوب فيها “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، أن حياتي الجديدة زي الفل وطليقتي عايزة تبوظلي حياتي الجيدة، ولكن زوجتي الجديدة بنت ناس وبنت أصول وزوجة طموحة، وكانت خايفة من الارتباط عشان ميدفنش موهبتها في عملها".

عشان هي ام عيالي”

وأشار كريم إلى انه “انا عمري ما هقول تصريحات تسيء لطليقتي عشان هي ام عيالي

اتحايلت على طليقتي عشان تكمل تعليمها

أكد كريم الزوج صاحب قسيمة الزواج المكتوب فيها “من يؤتمن على العرض لا يسأل عن المال”، لم ارفض في أي يوم أن تستكمل طليقتي تعليمها معلقا "انا كنت بتحايل عليها عشان تكمل تعليمها هي مخلصة شهادتها من 2009، وقعدت في بيت العائلة لحد 2014، وناشدتها أكثر من مرة بضرورة استكمال تعليمها وكانت ترد عليها بردش "انت بتستعر وبتقلل مني"

وقال كريم، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أنه بعد سجال طويل انا اخدتها وجهزت ورقها وروحت بيها جامعة عين شمس عشان تستكمل تعليمها".

مش هطلع اتكلم تاني”.

وأشار كريم إلى أنه “أنا اتغدر بيا من طليقتي وعرفت تحرمني من ولادي واقولها اتقي الله وربي عيالك وعندك الحلول الودية ومش هطلع اتكلم تاني"