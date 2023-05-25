الشعب الجمهوري بسنورس يكرم عدداً من العمال المثاليين

تحت إشراف مراد العمدة أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الفيوم نظمت أمانة مركز سنورس احتفالية كبرى بقاعة الاجتماعات بمقر الحزب بمدينة سنورس ، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وكرمت 10 عمال مثاليين من مختلف المصانع والمصالح الحكومية على مستوى المركز جاء ذلك بحضور أحمد عبد القوي الهواري أمين المركز و فتحي مناع أمين التنظيم.

وأكد أحمد عبد القوي الهواري امين المركز انه تم منح العمال المكرمين جائزة عينية قيمة وشهادات تقدير إيمانا من الحزب بدور عمال مصر لكونهم الركيزة الأساسية والهامة للاقتصاد القومي المصري وقائدي قاطرة التنمية الحقيقية مؤكداً على دورهم الفعال في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية الشاملة على مر التاريخ.

وأضاف أمين المركز أنه تم تنظيم ندوة عن آثار التدخين بحضور أعضاء الحزب وعدد من المواطنين حاضر خلالها الدكتور محمد سيد راضي ،والدكتورة أمل محمد مسؤول التثقيف الصحي بالإدارة الصحية بسنورس.

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