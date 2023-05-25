عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشعب الجمهوري بسنورس يكرم عدداً من العمال المثاليين

قيادات الشعب الجمهوري
قيادات الشعب الجمهوري بسنورس اثناء الاحتفال

تحت إشراف  مراد العمدة أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الفيوم نظمت أمانة مركز سنورس احتفالية كبرى بقاعة الاجتماعات بمقر الحزب بمدينة سنورس  ،  بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وكرمت 10 عمال مثاليين من مختلف المصانع والمصالح الحكومية على مستوى المركز جاء ذلك بحضور  أحمد عبد القوي الهواري أمين المركز و فتحي مناع أمين التنظيم.

 

وأكد  أحمد عبد القوي الهواري امين المركز انه تم منح العمال المكرمين جائزة عينية قيمة وشهادات تقدير إيمانا من الحزب بدور عمال مصر لكونهم الركيزة الأساسية والهامة للاقتصاد القومي المصري وقائدي قاطرة التنمية الحقيقية مؤكداً على دورهم الفعال في دفع عجلة الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية الشاملة على مر التاريخ.

وأضاف أمين المركز أنه تم تنظيم ندوة عن آثار التدخين بحضور أعضاء الحزب وعدد من المواطنين حاضر خلالها الدكتور محمد سيد راضي ،والدكتورة أمل محمد مسؤول التثقيف الصحي بالإدارة الصحية بسنورس.

 

محافظ الفيوم يتابع أعمال تطوير المناطق غير المخططة بالمدينة

 

 

محافظ الفيوم يتابع آليات تنفيذ المحاور المرورية بالطرق الرئيسية والميادين الحيوية

 

f136cd06-ce09-4597-9b43-96c3ac4633ea
f136cd06-ce09-4597-9b43-96c3ac4633ea
f7435467-1e87-4016-98e3-d0cb99427037
f7435467-1e87-4016-98e3-d0cb99427037
4c22b03f-79ec-4bb9-8814-f285b888504c
4c22b03f-79ec-4bb9-8814-f285b888504c
053a5be2-5978-4e64-80ca-2bc6019129e3
053a5be2-5978-4e64-80ca-2bc6019129e3
2415d387-e4ad-46f9-88b6-4aeb758cd295
2415d387-e4ad-46f9-88b6-4aeb758cd295
cdd0f9ea-b1d9-4cdd-9364-f9b861121246
cdd0f9ea-b1d9-4cdd-9364-f9b861121246
الفيوم اخبار الفيوم مركز سنورس العمال المثاليين اثار التدخين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

بعد تراجعه 6 جنيهات بالسوق السوداء|مفاجأة بسعر الدولار لأول مرة بالبنوك الآن

الزمالك يقترب من ضم مهاجم إفريقي سوبر

حان وقت الرحيل| صلاح ودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

مهيب عبد الهادي: نجم فيوتشر يوقع لـ الأهلي.. والهداف جدد تعاقده مع الأحمر

استفزوه بهذه الكلمات .. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

ترشيحاتنا

أذربيجان: لن نسمح لإسرائيل بضرب إيران من أراضينا

عاجل| عطل طارئ بماكينات سفينة بضائع خلال عبورها قناة السويس

بسبب غادة والي.. نقابة الفنانين التشكيليين تطالب بتنفيذ الضبطية القضائية| تفاصيل

بـ6 طائرات مسيرة.. القوات الأوكرانية تشن هجوما على شبه جزيرة القرم

عشرات الإسرائيليين يقتحمون الأقصى احتفالا بعيد نزول التوراة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القهوة يوميا؟

تؤدي لفقدان الجنين .. أضرار تناول المشروبات الغازية على الحوامل

استفزوه بهذه الكلمات .. تفاصيل اشتباك إمام عاشور مع مجموعة شباب بالشيخ زايد

المسيرة الإبداعية لنازك الملائكة ضمن محاضرات بثقافة السويس|صور

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ