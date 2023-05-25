علاء نبيل: أطالب بمدرسة واحدة تتولى تدريب المنتخب الأول والأولمبي.. فيديو

انتقد علاء نبيل، مدرب منتخب مصر السابق، طريقة اختيار مدربي منتخبي مصر الأول والأولمبي، مشيرًا إلى أنه كان يُفضل أن يكونا المدربان من نفس المدرسة التدريبية.

وقال نبيل، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج "الماتش"، الذي يُبث عبر قناة "صدى البلد"، "أطالب بمدرسة واحدة تتولى تدريب المنتخب الأول والأولمبي".

وتساءل نبيل قائلًا: "أزاي مدرب المنتخب الأولمبي يقول إنه لا يوجد تنسيق مع مدرب منتخب مصر روي فيتوريا، وهو مدرسة وأنا مدرسة؟!".

وعلّق قائلًا: "هذا أمر غريب.. وما ذنبنا نحن أنه من مدرسة مختلفة عن مدرسة مدرب المنتخب الأول".

وقال نبيل: "نحن بحاجة إلى منظومة في اتحاد الكرة لكي تعمل على الكنز الموجود في مصر وهو جيل الناشئين.. نحن بحاجة إلى إخراج جيل جديد من اللاعبين".