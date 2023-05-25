استعدادات نهائية بالحسنة لامتحانات الدبلومات الفنية

توجه المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مدينة الحسنة، محافظة شمال سيناء، إلى قرية بغداد مركز الحسنة لمتابعة أعمال تجهيز مقار اللجان بها بحضور محمد أبو زيد رئيس الوحدة المحلية بقرية بغداد.

وشدد على تجهيز مقار اللجان الامتحانية بالقرى التي يوجد بها لجان امتحانية والاستراحات وإمدادها بكافة الأجهزة والمستلزمات بالإضافة إلي الالتزام بالجدية والانضباط داخل اللجان وحسن معاملة أبناءنا الطلاب مع تذليل أي عقبات قد تواجههم وتوفير المناخ الملائم لهم.

مستوى النظافة

كما نبه بالاهتمام بمستوي النظافة بالطرق وبمحيط اللجان الامتحانية لتوفير الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليليها بما لا يعكر صفو الامتحانات ، مع تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الطلاب.

وأوضح رئيس الوحدة، أنه تم تطهير وتعقيم جميع مقار لجان الدبلومات الفنية بمجمع المدارس الفنية (صناعي _ تجاري ) بالقرية ، بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الحسنة، وهندسة الكهرباء بالحسنة.

حيث تم الدفع بالحفار الخاص بشركة الكهرباء وذلك لتوصيل التيار الكهربائي لمدرسة الصنايع بقرية بغداد.