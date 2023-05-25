تعليق قوي لـ شوبير على إقصاء فريق النجوم للإسماعيلي من كأس مصر

علق الإعلامي الرياضي احمد شوبير على هزيمة الاسماعيلي، من فريق النجوم في دور ٣٢ من كأس مصر.

وقال: “الإسماعيلي لم يتواجد في الملعب وحالة من التغافل والتكاسل من اللاعبين”.

وعلق أحمد عيد عبد الملك، المدير الفني لنادي النجوم، على الفوز أمام الإسماعيلي في دور ٣٢ من كأس مصر.

وكتب: "الحمد لله والشكر لله علي الفوز في دور ال ٣٢ من كاس مصر علي نادي الاسماعيلي الكبير بشكر اللاعيبة الابطال علي الاداء والنتيجة الكبيرة ..‏وصفحة واتقفلت الحمد لله عندنا مهمة اكبر وهي الصعود من الدرجة التالتة لدوري المحترفين ان شاء الله الاسبوع القادم".