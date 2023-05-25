عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تطوير وحدة الكلى بمستشفى شرم الشيخ الدولي

وحدة الكلي وأعمال
وحدة الكلي وأعمال التطوير

تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أعمال  تطوير وحدة  الكلى بمستشفى شرم الشيخ الدولي وزيادة أعداد الماكينات من سبعة إلي ١٢ ماكينة وذلك من أجل  توفير كافة سبل الراحة للمرضى.

وقال  الدكتور أيمن رخا مدير الرعاية الصحية بجنوب سيناء أنه جاري تطوير وحدة غسيل الكلى بمستشفى شرم الشيخ الدولي  حيث كانت الوحدة القديمة تشمل عدد سبع ماكينات ونظرا لزيادة عدد المرضى والذي وصل الى 23 مريض ثابت غير الزائرين فقد تقرر تطوير وحدة الغسيل لتصبح ثلاث غرف تشمل 12 ماكينة غسيل تتحقق بها كافة الشروط الصحية لرعاية المرضى وأنه سيتم الانتهاء من التطوير خلال يومين بحيث تكون الوحدة جاهزة للافتتاح خلال الأسبوع القادم.

وحدة الكلي

FB_IMG_1684969256687~2
FB_IMG_1684969256687~2
FB_IMG_1684969258984~3
FB_IMG_1684969258984~3
اللواء خالد فودة يتابع تطوير وحدة الكلي مستشفي شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

حان وقت الرحيل| صلاح ودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

جردها من ملابسها .. تطور مثير في اعتداء سائق على فتاة الساحل

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

موضوعات متعلقة

زوجات سفراء ورؤساء بنوك أفريقيا يغرسن الأشجار بمدينة السلام "شرم الشيخ "

فودة يصدق على 136 حالة تصالح لمخالفات البناء لأهالي نويبع

ترشيحاتنا

مدرب الزمالك السابق يطالب برحيل أوسوريو

أمريكا تصادق على بيع نظام دفاع جوي لأوكرانيا بـ285 مليون دولار

كارثية .. قرار عاجل من الإسماعيلي بعد الخروج من كأس مصر على يد النجوم

تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 25-5-2023

بـ 2100 جنيه فقط..خصم رائع لا تفوته على موبايل شاومي

برلمانية: تغليظ عقوبات التحرش يحمى الفتيات من ذئاب الشوارع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد لتناول الخوخ| تعرف عليها

ليلياً خجولا .. اعتذار رسمي لطائر يثير جدلا وبناء لمنع لمسه

هاجس الإصابة بالأزمة القلبية .. كيف تواجهها؟

بأحد أماكن السهر .. محمود كهربا مع ساويرس في عيد ميلاد محمد رمضان

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ