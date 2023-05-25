تابع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أعمال تطوير وحدة الكلى بمستشفى شرم الشيخ الدولي وزيادة أعداد الماكينات من سبعة إلي ١٢ ماكينة وذلك من أجل توفير كافة سبل الراحة للمرضى.

وقال الدكتور أيمن رخا مدير الرعاية الصحية بجنوب سيناء أنه جاري تطوير وحدة غسيل الكلى بمستشفى شرم الشيخ الدولي حيث كانت الوحدة القديمة تشمل عدد سبع ماكينات ونظرا لزيادة عدد المرضى والذي وصل الى 23 مريض ثابت غير الزائرين فقد تقرر تطوير وحدة الغسيل لتصبح ثلاث غرف تشمل 12 ماكينة غسيل تتحقق بها كافة الشروط الصحية لرعاية المرضى وأنه سيتم الانتهاء من التطوير خلال يومين بحيث تكون الوحدة جاهزة للافتتاح خلال الأسبوع القادم.

وحدة الكلي

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