عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد داغر يشيد بالمواهب المصرية .. ويؤكد : ينافسون على أكبر الجوائز

الدكتور خالد داغر
الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية

‏قال الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية إن لدينا العديد من المواهب تظهر كل يوم وأكاديمية الفنون لها دور عظيم في اخراج دفعات طول الوقت على مستوى عالمي.

وتابع خالد داغر خلال لقائه في برنامج "كل الزوايا"، المذاع عبر فضائية "اون"، أن في "الكونسرفتوار" لدينا أطفال عازفين مستوياتهم عالمية وظهروا جدا في جائزة الدولة للمبدع صغير وهذه الجائزة مهمة جدا وكل الأطفال في مصر يحضروا لهذه الجائزة وكانت حافز مهم جدا لكل المواهب لكي يحصلوا على هذه الجائزة.

 

جوائز عالمية

 وأضاف أن لدينا شباب وأطفال من مصر يفوزوا بجوائز عالمية للعزف وأنه يرى العديد من النماذج ليس فقط من القاهرة بل أيضا من الأقاليم على مستوى عالي جدا.

خالد داغر دار الاوبرا المصرية الكونسرفتوار مصر أكاديمية الفنون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

حان وقت الرحيل| صلاح ودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

جردها من ملابسها .. تطور مثير في اعتداء سائق على فتاة الساحل

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

ترشيحاتنا

أمريكا تصادق على بيع نظام دفاع جوي لأوكرانيا بـ285 مليون دولار

كارثية .. قرار عاجل من الإسماعيلي بعد الخروج من كأس مصر على يد النجوم

تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 25-5-2023

بـ 2100 جنيه فقط..خصم رائع لا تفوته على موبايل شاومي

برلمانية: تغليظ عقوبات التحرش يحمى الفتيات من ذئاب الشوارع

خالد داغر يشيد بالمواهب المصرية .. ويؤكد : ينافسون على أكبر الجوائز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد لتناول الخوخ| تعرف عليها

ليلياً خجولا .. اعتذار رسمي لطائر يثير جدلا وبناء لمنع لمسه

هاجس الإصابة بالأزمة القلبية .. كيف تواجهها؟

بأحد أماكن السهر .. محمود كهربا مع ساويرس في عيد ميلاد محمد رمضان

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ