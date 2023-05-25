خالد داغر يشيد بالمواهب المصرية .. ويؤكد : ينافسون على أكبر الجوائز

‏قال الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا المصرية إن لدينا العديد من المواهب تظهر كل يوم وأكاديمية الفنون لها دور عظيم في اخراج دفعات طول الوقت على مستوى عالمي.

وتابع خالد داغر خلال لقائه في برنامج "كل الزوايا"، المذاع عبر فضائية "اون"، أن في "الكونسرفتوار" لدينا أطفال عازفين مستوياتهم عالمية وظهروا جدا في جائزة الدولة للمبدع صغير وهذه الجائزة مهمة جدا وكل الأطفال في مصر يحضروا لهذه الجائزة وكانت حافز مهم جدا لكل المواهب لكي يحصلوا على هذه الجائزة.

جوائز عالمية

وأضاف أن لدينا شباب وأطفال من مصر يفوزوا بجوائز عالمية للعزف وأنه يرى العديد من النماذج ليس فقط من القاهرة بل أيضا من الأقاليم على مستوى عالي جدا.