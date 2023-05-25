عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تصادق على بيع نظام دفاع جوي لأوكرانيا بـ285 مليون دولار

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت الولايات المتّحدة الأربعاء المصادقة على بيع نظام دفاع جوي من طراز "ناسامز" ومعدّات ذات صلة بقيمة 285 مليون دولار لأوكرانيا الساعية لتعزيز دفاعاتها ضدّ الضربات الروسية.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية في بيان إنّ "أوكرانيا لديها حاجة ملحّة لزيادة قدراتها الدفاعية ضدّ الضربات الصاروخية والطائرات الروسية".

وأضافت أنّ الحصول على هذا النظام ونشره "سيعزّزان قدرة أوكرانيا على الدفاع عن شعبها وحماية البنية التحتية الوطنية الحيوية".

وتابع البيان أنّ البيع لن يتطلب تكليف أيّ موظفين أو مقاولين متعاقدين مع الحكومة الأمريكية بالعمل في أوكرانيا.

ووافقت وزارة الخارجية على البيع، وقدّمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأربعاء الإخطار المطلوب إلى الكونجرس الذي يجب أن يوافق على الصفقة.

أوكرانيا تعلن حالة التأهب استعدادًا لضربات جوية روسية

الصحة العالمية ترفض مشروع قرار روسي لإعلان حالة الطوارئ الطبية في أوكرانيا

وتبرّعت دول من بينها الولايات المتحدة الداعمة لأوكرانيا في معركتها ضد القوات الروسية، بمعدات عسكرية بقيمة عشرات المليارات من الدولارات إلى كييف، لكنّ الاتفاق الأخير سيكون في شكل عملية بيع.

وأدّت الدفاعات الجوية الأوكرانية دورًا رئيسيًا في حماية البلد من الضربات ومنع القوات الروسية من السيطرة على أجوائه.

وعندما بدأت روسيا العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022، كانت الدفاعات الجوية الأوكرانية تتكون إلى حد كبير من طائرات وبطاريات تعود إلى الحقبة السوفيتية.

لكنّ كييف عزّزت مذاك ترسانتها بشكل كبير بفضل الدعم الغربي الذي شمل وحدات من نظام "ناسامز".

أمريكا أوكرانيا روسيا ​أوكرانيا​ و​روسيا الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يودع لاعبي ليفربول بمنشور مثير للجدل | شاهد

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

حان وقت الرحيل| صلاح ودّع رفاقه.. وهذا النادي في انتظاره

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن أحمد بغدودة

جردها من ملابسها .. تطور مثير في اعتداء سائق على فتاة الساحل

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 25-5-2023

موضوعات متعلقة

أوكرانيا تعلن حالة التأهب استعدادًا لضربات جوية روسية

الصحة العالمية ترفض مشروع قرار روسي لإعلان حالة الطوارئ الطبية في أوكرانيا

ترشيحاتنا

أمريكا تصادق على بيع نظام دفاع جوي لأوكرانيا بـ285 مليون دولار

كارثية .. قرار عاجل من الإسماعيلي بعد الخروج من كأس مصر على يد النجوم

تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 25-5-2023

بـ 2100 جنيه فقط..خصم رائع لا تفوته على موبايل شاومي

برلمانية: تغليظ عقوبات التحرش يحمى الفتيات من ذئاب الشوارع

خالد داغر يشيد بالمواهب المصرية .. ويؤكد : ينافسون على أكبر الجوائز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 فوائد لتناول الخوخ| تعرف عليها

ليلياً خجولا .. اعتذار رسمي لطائر يثير جدلا وبناء لمنع لمسه

هاجس الإصابة بالأزمة القلبية .. كيف تواجهها؟

بأحد أماكن السهر .. محمود كهربا مع ساويرس في عيد ميلاد محمد رمضان

فيديو

والدته ارتاحت وزوجته تصرخ داخل القفص..المحكمة تسدل الستار على قضية صيدلي حلوان

سد النهضة وقناة السويس .. ماذا قال سفير الاتحاد الأوروبي عن مصر| فيديوجراف

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ