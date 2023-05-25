تراجع ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا أكثر من المتوقع خلال مايو

كشف مسح أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت أكثر من المتوقع في مايو لعوامل أهمها انخفاض حاد في التوقعات المستقبلية في مؤشر آخر على أن أكبر اقتصاد أوروبي يواجه عوامل معاكسة قوية.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال سجل 91.7 بعد قراءة بلغت 93.4 في أبريل.. وأشار استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين إلى قراءة عند 93.0 في مايو .



وهذا هو أول انخفاض بعد ارتفاع استمر لستة أشهر متتالية.



وقال كليمنس فاوست رئيس معهد إيفو "الشركات الألمانية غير متيقنة بخصوص الصيف المقبل".



وتراجع مؤشر التوقعات إلى 88.6 في مايو من 91.7 في أبريل