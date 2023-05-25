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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.7 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 500 مبايعة بقيمة 1.21 مليار درهم منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 240.95 مليون درهم و467 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 970.05 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 3 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 78 مليون درهم وتلتها منطقة الحبية الرابعة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 37 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 37 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 32 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 75 مبايعة بقيمة 66 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 57 مبايعة بقيمة 249 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 97 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 267.86 مليون درهم منها 19 رهن أراض بقيمة 71.04 مليون درهم و84 رهن فلل وشقق بقيمة 196.82 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 43 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 26 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 73 هبة بقيمة 225.33 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الأولى بقيمة 135 مليون درهم وأخرى في منطقة محيصنة الثانية بقيمة 22 مليون درهم.

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