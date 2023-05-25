تعويم سفينة جانحة.. رئيس قناة السويس: عودة الملاحة لطبيعتها في التاسعة صباحا

كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل نجاح تعويم سفينة "شين هاي تونج" التي جنحت بقناة السويس فجر اليوم.

وقال أسامة ربيع في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز ” :" عامل الوقت في التعامل مع أي عملية جنوح حاسم وتم التحرك فورا من أجل التعامل مع عملية الجنوح ".

وأضاف أسامة ربيع :" يكون هناك تواصل بين مركز التحركات بالهيئة والقاطرات من أجل التعامل مع أي حالة جنوح".

وتابع أسامة ربيع :" نجحنا في تعويم السفينة وهي في طريقها إلى السويس حاليا بعد السيطرة عليها ".

واكمل أسامة ربيع :" بداية من التاسعة صباحا تعود حركة الملاحة على طبيعتها كما كانت عليه ".

ولفت أسامة ربيع :" قناة السويس هي قناة عالمية يهتم بها العالم بأكمله وإحنا مش بنخبي حاجة ويتم الإعلان فورا عن أي حالة جنوح وكيفية التعامل معه".