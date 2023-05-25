بعد رفضها.. ذخيرة كورية جنوبية تتجه إلى أوكرانيا عبر أمريكا

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن مئات الآلاف من قذائف المدفعية الكورية الجنوبية في طريقها إلى أوكرانيا عبر الولايات المتحدة، حسبما أفادت رويترز.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر لم تقول اسمائها إلى أن سول توصلت إلى “ترتيب سري” مع واشنطن لنقل القذائف إلى الولايات المتحدة من أجل تسليمها إلى أوكرانيا، بعد أن طلبت واشنطن من حليفتها الآسيوية العام الماضي ذلك الدعم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، جون ها كيو، اليوم الخميس:" إنها كانت تجري محادثات مع وزارة الدفاع الأمريكية بشأن صادرات الذخيرة لكن هناك “أجزاء غير دقيقة”، في تقرير وول ستريت جورنال، رافضا الخوض في تفاصيل.

وأضاف جون في إفادة صحفية “كانت هناك مناقشات وطلبات مختلفة، وستتخذ حكومتنا الإجراءات المناسبة بينما تراجع بشكل شامل الحرب والوضع الإنساني في أوكرانيا”

واستبعدت سول، وهي حليف لواشنطن ومنتج رئيسي لذخيرة المدفعية، حتى الآن إرسال مساعدات عسكرية فتاكة إلى أوكرانيا، عازية ذلك إلى علاقاتها التجارية مع روسيا ونفوذ موسكو على كوريا الشمالية، على الرغم من ضغوط متزايدة من واشنطن وأوروبا عليها لتزويد كييف بأسلحة.

وأشار الرئيس يون سوك يول في مقابلة مع رويترز في أبريل إلى احتمال تغيير موقف بلده، قائلا إنه قد يكون من الصعب على سول الالتزام بتقديم الدعم الإنساني والمالي فقط إذا ما واجهت أوكرانيا هجوما واسع النطاق على أهداف مدنية أو “وضعا لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغاضى عنه”.