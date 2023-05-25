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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ6 طائرات مسيرة.. القوات الأوكرانية تشن هجوما على شبه جزيرة القرم

طائرات مسيرة - أرشيفية
طائرات مسيرة - أرشيفية

أعلن حاكم شبه جزيرة القرم الحليف لـ روسيا، أن هناك 6 طائرات مسيرة سقطت على مواقع عدة الليلة الماضية ولكن دون وقوع إصابات.

ومن جانبه، قال رئيس مجلس الدولة في شبه جزيرة القرم، فلاديمير كونستانتينوف، في وقت سابق، إن موافقة واشنطن على الضربات العسكرية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم، لن تغير بأي حال من الأحوال الحياة اليومية بها، لأن هذه الأنواع من التهديدات أصبحت شائعة من نظام كييف، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وأضاف كونستانتينوف: ‏"مهمتنا هي تعزيز قدراتنا الدفاعية، وأنا متأكد من أن وزارة الدفاع الروسية تفعل ذلك بالضبط"، لافتا إلى أن جميع الخدمات والوسائل الدفاعية في شبة جزيرة القرم تعمل.

وتابع: "أننا نعيش تحت تهديد الهجمات الإرهابية من نظام كييف منذ تسع سنوات، نحن معتادون على ذلك، هذا هو السبب في أن شبه جزيرة القرم تعيش وتعمل وتزدهر وسيستمر في الازدهار، على الرغم من أي تصريحات من قبل جيك سوليفان وغيره من المسؤوليين الأمريكيين".

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