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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإفتاء: دليل توعوي للأسرة من أجل حياة مستقرة

دار الافتاء
دار الافتاء

أكد خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن دليل الأسرة من أجل حياة مستقرة  فكرة توعوية  لكافة افراد الأسرة والأزواج المقبلين على الحياة الأسرية .

 

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وقال خالد عمران في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :"  الدليل عبارة عن عصارة خبرة وتجربة بالتعاون بين دار الإفتاء ووزارة العدل ".

 

 وأضاف خالد عمران :" درا الإفتاء لديها خبرة في شؤون الأسرة بحكم الأسئلة التي ترد للدار حول شؤون الأسرة ".

 

 وتابع خالد عمران :"  دار الإفتاء به دورات المقبلين  على الزواج ويشارك فيها فريق من المختصين في الأمر النفسي ".

 

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