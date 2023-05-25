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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإرهاب والأوضاع بالمنطقة.. اجتماع هام بين مجلس الأمن الروسي ونظيره السوري

روسيا وسوريا
روسيا وسوريا

التقى سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الخميس، علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري، وفقا لوكالة “تاس” الروسية.

من جانبه، أفاد مجلس الأمن الروسي، بأن المسئولين بحثا الوضع في الشرق الأوسط وتطور العلاقات الروسية السورية ومكافحة الإرهاب.

وجاء اجتماع باتروشيف ونظيره السوري، على هامش الاجتماع الدولي الحادي عشر للممثلين السامين للقضايا الأمنية الذي يعقد خارج موسكو في الفترة من 23 إلى 25 مايو.

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وفي وقت سابق، قال سيرجي ناريشكين، مدير المخابرات الخارجية الروسية، إن الولايات المتحدة تستخدم قاعدتها العسكرية في التنف في سوريا على الحدود مع العراق والأردن لتدريب مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي على أعمال التخريب في المناطق الروسية.

وأضاف ناريشكين، في اجتماع دولي لممثلين أمنيين رفيعي المستوى، أمس الأربعاء: "وفقًا لمعلوماتنا، تستخدم قاعدة التنف العسكرية الأمريكية الواقعة على الحدود بين سوريا والأردن والعراق لتدريب مقاتلي داعش على القيام بأعمال تخريبية، ليس فقط على الأراضي السورية ولكن أيضا في المناطق الروسية".

وأشار ناريشكين إلى أن الولايات المتحدة تواصل الاحتفاظ بوجودها العسكري غير الشرعي في شمال شرق سوريا، وتحتل فعليًا جزءًا من الدولة ذات السيادة، لافتا إلى أن واشنطن تواصل ممارسة ضغوط العقوبات على دمشق لمنع تعافي البلاد.

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