الجارديان: زيادة معدلات التنمر والتمييز والعنصرية في بريطانيا

وجدت مجموعة خبراء من هيئة حقوق الإنسان الرائدة في أوروبا أن هناك مستويات "مستمرة بشكل مقلق" من التمييز والعنصرية ضد الغجر والروما والمسافرين في بريطانيا، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

قالت لجنة مجلس أوروبا إن هذة الفئات “الغجر والروما والمسافرين" يعانون من كميات "مروعة" من التنمر في نظام التعليم، والتقارير المتحيزة في وسائل الإعلام والتهديدات لوضعهم القانوني وحقوقهم، بما في ذلك نتيجة للتغييرات التشريعية الأخيرة.

كما لاحظت اللجنة زيادة كبيرة في جرائم الكراهية التي تستهدف الأقليات الأخرى، "ولا سيما الجاليات اليهودية والمسلمة".

وقالت اللجنة إن وباء كورونا وارتفاع تكاليف المعيشة والمناخ السياسي- بما في ذلك استخدام "حقوق الإنسان لأغراض سياسية حزبية"- قد أثر بشكل خطير على التماسك المجتمعي وحقوق الإنسان. لكنها أشادت بالدعم المستهدف للأقليات في حملة التطعيم ضد كوفيد -19.